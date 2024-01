In der Innenstadt von Ulm ist die Polizei am Mittwoch bis in die Abenstunden mit einer Großkontrolle gegen Straßenkriminalität vorgegangen. Die Aktion soll laut Polizei und Stadt abschrecken.

Viele Polizeiautos und Einsatzkräfte sorgen am Mittwoch am Eingang der Ulmer Fußgängerzone für Aufmerksamkeit: bis in den Abend werden "auffällige Personen" einer Großkontrolle unterzogen, so die Polizei. Der Bereich zwischen die Fußgängerzone, Parkhaus Deutschhaus und dem Lederhof an der Blau wurde abgesperrt.

Entlang einer Hausfassade stehen Polizeibeamte und kontrollieren die Ausweispapiere von Passanten, ebenfalls an der Brücke über die Blau, wo sich die Drogen- und Trinkerszene regelmäßig trifft. Vor dem Parkhaus wurden zusätzlich Zelte und Mannschaftswagen für weitergehende Personenkontrollen aufgebaut.

Das Gebiet zwischen dem Fluss Blau und dem Ulmer Hauptbahnhof gilt seit Monaten als sozialer Brennpunkt mit Drogendelikten, Diebstählen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Immer wieder muss hier die Polizei zu Kontrollen und Festnahmen anrücken. Anwohner sind genervt. Wie einige dem SWR sagten, habe sich die Situation bislang nicht gebessert.

Mit einer Großkontrolle ist die Polizei am Mittwoch gegen die Drogen- und Trinkerszene am Ulmer Lederhof vorgegangen. SWR Torsten Blümke

Polizei will mit Großkontrolle ein Signal setzen

Wie Polizeisprecher Sven Vrancken dem SWR sagte, will die Polizei mit der Großkontrolle ein Signal setzen und Präsenz zeigen. Bei der Kontrolle soll festgestellt werden, wer sich in dem Gebiet aufhält und woher die Personen kommen. Ob die Beamten dabei auch gleich Straftaten wie Drogendelikte oder Diebstähle entdeckt haben, wird erst die Auswertung zeigen. Beim Polizeirevier Ulm-Mitte wurde bereits die Ermittlungsgruppe "Einstein" eingerichtet. Sie soll die Ermittlungsverfahren, die sich in diesem Bereich ergeben, bearbeiten, so Vrancken.

Monatelange Ermittlungen vor Großkontrolle in Ulm

Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) sagte dem SWR, in den letzten Monaten seien von außerhalb vermehrt Unruhestifter nach Ulm gekommen. Der Aktion am Mittwoch, mit der man bewusst ein öffentliches Signal setzen wollte, seien monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Damit habe die Polizei herausfinden wollen, wer hinter den Straftaten stehe.