BW-Newsticker am Morgen: BW plant Rückkehr zu G9, Hochwasser droht Rheinschifffahrt lahmzulegen, Anwalt vergewaltigt Asylbewerber

9:53 Uhr Was der Mangel an Sozialwohnungen bedeutet Fast ein Drittel aller Wohnungslosen in Deutschland waren im vergangenen Jahr Frauen. Zu ihnen zählte beinahe auch Marina Kreiter - doch die Zentrale Frauenberatung in Stuttgart half ihr. Sie lebt seit über zehn Jahren in einer Sozialwohnung der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft. Ihre Altbauwohnung ist sanierungsbedürftig. Die 62-Jährige beschwert sich nicht, denn sie fürchtet eine Mieterhöhung. Kreiter ist froh, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, denn bis vor kurzem musste sie fürchten, ihre Wohnung ganz zu verlieren. Das Problem: Nach zehn Jahren waren Belegungs- und Mietpreisbindungen für öffentlich geförderten Wohnraum zwischen der Stadt Stuttgart und der Wohnungsbaugesellschaft ausgelaufen. Damit stieg die Miete für Marina Kreiter um 154,73 Euro - die Bezieherin von Sozialleistungen kann das nicht bezahlen. Kreiter wollte umziehen, fand jedoch auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt keine günstige Wohnung. Sie ist wie viele andere Menschen angewiesen auf eine Sozialwohnung. Doch Wirtschaftsforscher des ifo-Instituts schlagen Alarm: Rund 22 Prozent der Bauprojekte sind in Deutschland geplatzt. Schätzungen zufolge fehlen in Baden-Württemberg etwa 70.000 Sozialwohnungen. Stuttgart Frauen besonders gefährdet Kaum Sozialwohnungen: Wie eine 62-Jährige der Obdachlosigkeit entkam Fast ein Drittel aller Wohnungslosen in Deutschland waren im vergangenen Jahr Frauen. Zu ihnen zählte beinahe auch Marina Kreiter - doch eine Stuttgarter Beratungsstelle half.

9:46 Uhr Deutsche blicken mit Sorge auf 2024 Gerade hatten wir es vom Weihnachtsgeschäft und den Weihnachtsvorbereitungen. Viele Menschen in Deutschland blicken laut einer aktuellen Umfrage generell mit Sorge auf das Jahr 2024. Das hat auch Folgen für das Weihnachtsfest dieses Jahr. Die meisten Menschen erwarten laut der Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint, dass sich die wirtschaftliche Lage 2024 verschlechtert. Sorge macht vielen Befragten die eigene finanzielle Situation: Etwa 40 Prozent rechnen damit, dass diese schlechter sein wird. Die Mehrheit geht der Umfrage zufolge mit Ängsten, negativen Gefühlen oder gemischten Gefühlen ins neue Jahr. Knapp zehn Prozent wollen nach eigenen Angaben dieses Jahr zu Weihnachten ein letztes Mal mehr schenken. Und zwar, weil sie davon ausgehen, dass sie im kommenden Jahr weniger Geld zur Verfügung haben. 20 Prozent der befragten Konsumenten dagegen planen, weniger Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben, weil sie es für ratsam halten, zu sparen. Daten, die die Hochschule Worms und das Handelsinstitut IIHD erhoben haben, zeigen: Die Mehrheit der Deutschen rechnet für 2024 mit steigenden Preisen. Volkswirte erwarten, dass die Inflationsrate nach einem Anstieg im Dezember weiter zurückgehen wird. Damit würden die Preise also langsamer steigen.

9:23 Uhr Geschenke schon gekauft? Ein Blick aufs Weihnachtsgeschäft Es ist ein ganz eigenes Wirtschaftsbarometer. Reflexartig schauen wir Ende des Jahres auf das Geschäft des Einzelhandels. Klingeln dort die Kassen oder gehen die Geschenke eher langsam über den Ladentisch? In Baden-Württemberg ist das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel schleppend angelaufen. Die Kundinnen und Kunden hielten sich bisher zurück, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Landeshandelsverbands Sabine Hagmann im SWR. Allerdings kauften viele Menschen ihre Weihnachtsgeschenke immer später. Deshalb hofft der Handel auf einen guten Endspurt, so Hagmann: "Denn die Menschen möchten ja trotzdem etwas schenken, gerade in Zeiten, wo man nicht sicher ist, was politisch eigentlich Sache ist und die Orientierung ein Stück weit verloren gegangen ist." Grundsätzlich seien die Menschen aber zurückhaltend mit ihrem Konsum, zudem werde immer mehr online eingekauft.

9:12 Uhr Energiepreise: Warum wir ohne Preisbremsen vermutlich mehr zahlen Ende Dezember werden die sogenannten Preisbremsen für Strom und Gas wegfallen. Dann könnte es für viele Kundinnen und Kunden teurer werden. Und das, obwohl Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zeigen: die Gas- und Strompreise liegen aktuell eigentlich leicht unter den Preisbremsen. Denn die Lage auf dem Gasmarkt hat sich weiter entspannt: Gegenüber dem Vorjahr ist der Preis um rund 40 Prozent gefallen. Auch der Strompreis ging zurück. Die Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zeigen, dass ein Ende der Preisbremsen auf den ersten Blick für viele Haushalte keine höheren Kosten bedeuten sollte. Warum es doch teurer werden könnte: Einige Stromverträge haben Tarife, die über den Durchschnittspreisen und damit über den Preisbremsen liegen. Unklar ist zudem, wie es nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts mit den steigenden Netzentgelten weitergeht, die einen Teil der Strompreise ausmachen. Das ist Geld, das Strom- und Gasnetzbetreiber für die Benutzung des Energienetzes den Endkunden in Rechnung stellen. Ein von der Bundesregierung geplanter Milliardenzuschuss sollte die Netzentgelte niedrig halten. Kommt der Zuschuss jetzt nicht, wird Strom für alle teurer. Sendung am Di. , 12.12.2023 9:09 Uhr, SWR1 Nachrichten - Radionachrichten

8:57 Uhr Tiere auf dem Weihnachtsmarkt? Unsere User diskutieren Die Krippe des Reutlinger Weihnachtsmarkts an der Marienkirche besteht aus Figuren von Maria, Josef, dem Christkind und den Heiligen Drei Königen und aus lebendigen Soay-Schafen. Tierschützer üben jetzt daran Kritik, doch der Tierhalter der Schafe widerspricht. Auch unsere User auf Instagram debattieren über das Thema: "Die Haltungsform 4 bei Schweinen gibt ein Mindesmaß von 1,5 qm vor (bei Jungbullen, die deutlich größer als Schafe sind 1,5 - 5 qm)- und das ist vor Bio die "beste" Haltungsform. Da ist die Krippe auf dem Weihnachtsmarkt Luxus dagegen." Eine andere Userin ruft zu einer ausgewogenen Betrachtung auf: "Auch hier wird null differenziert. Es kommt auch sehr darauf an ob die Tiere einen starken Menschenbezug haben. Das wirkt sich erheblich darauf aus ob die Tiere das eher gut, oder eher schlecht wegstecken. Es gibt auch St. Martin, Geflügel und Kleintierausstellungen und auch Hundeausstellungen und Messen. Das sind alles Situationen welche viele Tiere enormen Stress aussetzen. Da sind ein paar zahme Schafe auf einem Weihnachtsmarkt wohl eher in Ordnung."

8:26 Uhr Ermittlungen nach Einsturz bei Feier Nach dem Einsturz eines Holzbodens bei einer Feier in Laupheim-Untersulmetingen im Kreis Biberach prüft die Polizei das weitere Vorgehen. Fünf Menschen waren dort am Wochenende leicht verletzt worden. Die Polizei hat jetzt das Gebäude versiegelt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm gegenüber dem SWR sagte. Derzeit werde geprüft, ob Ermittlungen aufgenommen werden. Die Ursache des Einsturzes ist nach wie vor unbekannt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war bei einer Feier des Musikvereins von Untersulmetingen der Holzboden eingestürzt. Die Hälfte der rund 50 Feiernden fiel rund zwei Meter tief in das Kellergeschoss. Die Feuerwehr war mit 120 Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die Verletzten sowie die anderen Gäste der Feier. Laupheim Mehrere Personen stürzen in die Tiefe Boden bricht bei Party in Laupheim durch: Polizei prüft Ermittlungen In Laupheim ist in der Nacht auf Sonntag der Boden eines leer stehenden Hauses durchgebrochen. Dort waren rund 50 Partygäste. Die Polizei prüft nun, ob Ermittlungen aufgenommen werden. 14:00 Uhr Nachrichten, Wetter SWR Aktuell

8:18 Uhr In Mannheim entsteht der erste Tiny Forest in BW In Mannheim soll der erste sogenannte Tiny Forest - übersetzt winziger Wald - in Baden-Württemberg entstehen. Der Miniwald ist 300 Quadratmeter groß. Ziel ist es unter anderem, die Umgebung zu kühlen und Kohlendioxid zu binden. Der Standort im Stadtteil Lindenhof gehört wegen vieler hoher Mietshäuser zu den heißesten der Stadt. Nach zwei Jahren Vorarbeit habe die Stadt Mannheim für den Mikrowald nun eine Brachfläche zur Verfügung gestellt, so die Bürgerinitiative, die sich für das Projekt stark macht. Dort sollen einheimische Bäume und Sträucher dicht aneinander gepflanzt werden. Finanziert wird das Projekt von der Bürgerinitiative und aus Spenden. Ambivalent sieht der Landesnaturschutzverband (LNV) Baden-Württemberg diese Art von Aufforstung. In einen so dichten Baumbestand könne man nicht hineingehen, bemängelte LNV-Chef Gerhard Bronner. Zudem ginge in der Wachstumsphase ein großer Teil der Bäume bei so enger Pflanzung ein. Deshalb müsse man im Einzelfall prüfen, ob nicht eher ein klassischer kleiner Park oder eine andere lockere Bepflanzung mit Gehölzen die beste Lösung seien. Generell könnten mehr Pflanzen in urbanen Gebieten aber sehr sinnvoll sein.

Vorsichtig sollten alle besonders auf der A81, Stuttgart Richtung Heilbronn zwischen Ilsfeld und Heilbronn/Untergruppenbach, fahren, dort gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. Auf der A8, Karlsruhe Richtung Stuttgart, zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost stockt der Verkehr auf 4 Kilometern. Auf der B29 in Aalen ist der Rombachtunnel wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Und auf der B10 in Ulm, Bismarckring zwischen Westringtunnel und Adenauerbrücke, steht ein defekter Lkw auf der mittleren Spur.

7:44 Uhr Mehr tatverdächtige Schleuser in Baden-Württemberg In diesem Jahr zeichnet sich eine Zunahme bei der Zahl von Tatverdächtigen ab, die Menschen nach Baden-Württemberg eingeschleust haben sollen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gebe es zwischen Januar und Oktober bislang einen Anstieg, antwortete das Innenministerium auf eine Landtagsanfrage der AfD. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte erst beklagt, dass es große Probleme bei der Auswertung von Handys von Schleusern gebe. Es liegen demnach Tausende Handys von Schleusern nicht ausgelesen in den Dienststellen, weil man kein geeignetes Personal und die Technik dafür habe. Baden-Württemberg Technik erschwert Ermittlungen Innenministerium: Mehr tatverdächtige Schleuser in BW Für 2023 zeichnet sich laut BW-Innenministerium ein Anstieg bei den "tatverdächtigen Schleusern" ab. Laut der Deutschen Polizeigewerkschaft ist das auf Grenzkontrollen zurückzuführen.

7:26 Uhr Rassistische KI? Vorwürfe gegen Aleph Alpha Eine Künstliche Intelligenz (KI), die Adolf Hitler gut findet? Mit diesem Vorwurf muss sich derzeit der Heidelberger Aleph Alpha-Gründer Jonas Andrulis auseinandersetzen. Anders als ChatGPT, richtet sich die KI von Aleph Alpha nicht an den Endverbraucher, sondern an Unternehmen und Verwaltungen. Trotzdem findet man auf der Website von Aleph Alpha einen Bereich, in dem man das sogenannte Sprachmodell testen kann. Und dieses liefert teils problematische oder rassistische Ergebnisse, besonders dann, wenn die Fragen tendenziös gestellt werden. Für Fachleute ist es aber normal, dass ein KI-Sprachmodell fragwürdige Ergebnisse liefert. Denn es beantwortet Fragen nicht nach moralischen Kriterien, sondern erstmal nur auf Grund von mathematischen Grundsätzen. Die KI bezieht ihr Wissen aus Daten, die meist aus dem Internet kommen. Sie spiegelt also nur die Qualität der Daten und Debatten im Netz. Das Sprachmodell von Aleph Alpha muss, so Jonas Andrulis, auch die Dinge kennenlernen, die unsere Gesellschaft moralisch verurteilt. Später werden diese herausgefiltert. Laut Andrulis ist das technisch notwendig. Heidelberg Eine diskriminierende KI? Kritik an KI des Heidelberger Unternehmens Aleph Alpha Dem Sprachmodell des Vorzeige-Unternehmens Aleph Alpha wurde Hitler-Lob und Diskriminierung vorgeworfen. Doch hat die Heidelberger KI wirklich ein ethisches Problem? 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz SWR Aktuell

6:44 Uhr Das Wetter in BW: Regnerisch und mild Erst ab Donnerstag wird es in Baden-Württemberg trockener - bis dahin bleibt es regnerisch. Heute kann es vor allem in der Mitte des Landes und im südlichen Teil am Vormittag regnen. Der Regen breitet sich dann im Laufe des Nachmittags in ganz Baden-Württemberg aus. Damit bleibt weiterhin die Gefahr von Hochwasser. Die gute Nachricht: Es wird mild. In Freiburg steigen die Temperaturen auf 15 Grad, in der Region rund um Stuttgart auf 10 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34,9 MB | MP4)

6:38 Uhr Amtsgericht Reutlingen verurteilt Anwalt wegen Vergewaltigung Das Amtsgericht Reutlingen hat gestern einen 71-jährigen Anwalt wegen Vergewaltigung seines Mandanten, eines Asylbewerbers aus Nigeria, zu zwei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde vier Jahre lang auf Bewährung ausgesetzt. Außerdem sprach das Gericht ein dreijähriges Berufsverbot gegen den Anwalt aus. Zusätzlich muss der Anwalt jeweils 15.000 Euro an die Bewährungshilfe und das Asylcafé Reutlingen zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es gibt noch andere Ermittlungen gegen den Rechtsanwalt wegen ähnlicher Vorwürfe. Reutlingen Zwei Jahre Haft und Berufsverbot 71-jähriger Rechtsanwalt aus Reutlingen vergewaltigt Asylbewerber Ein Rechtsanwalt aus Reutlingen hat seinen Mandanten, einen Asylbewerber, missbraucht. Das Amtsgericht Reutlingen hat ihn deshalb zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:18 Uhr Karlsruhe: Zwei Gartenhütten gehen binnen Minuten in Flammen auf In einer Kleingartensiedlung in Karlsruhe sind in der Nacht zwei Gartenhütten nur rund 200 Meter entfernt voneinander binnen Minuten in Brand geraten. Menschen waren nicht anwesend. Die Polizei teilte heute Morgen auf Nachfrage mit, dass eine Brandstiftung nicht auszuschließen sei.

6:07 Uhr Debatte um Rückkehr zu G9 in BW-Gymnasien Nach der Empfehlung des Bürgerforums zur Zukunft des Gymnasiums in Baden-Württemberg wird mit Spannung erwartet, wie sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Debatte um die Dauer des Gymnasiums positioniert. In der wöchentlichen Landespressekonferenz um 12 Uhr dürfte es heute vor allem darum gehen, wie die Landesregierung mit dem Gutachten des Bürgerforums umgehen wird und welche Schlussfolgerungen sie aus den Empfehlungen zieht. Am Montag hatte ein von der Landesregierung einberufenes Bürgerforum die Rückkehr zu einer neunjährigen Gymnasialzeit empfohlen.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bei der heutigen Landespressekonferenz der baden-württembergischen Landesregierung dürfte auch die Empfehlung des Bürgerforums für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium Thema sein. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) muss erklären, welche Schlussfolgerungen er aus den Empfehlungen zieht. In Ulm startet das Modellprojekt "Sicherheit durch KI". Bei drei Projekten soll ein QR-Code oder Barcode am Eingang von verschiedenen Plätzen Kameras aktivieren, die das Überqueren des Platzes beobachten und bei Gefahren Sicherheitskräfte oder Rettungsdienst aktivieren. In Stuttgart findet am Abend der Jahresempfang der evangelischen Landeskirchen in Baden-Württemberg statt. Mit dabei sind etwa Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Landtagspräsidentin Muhterem Aras (beide Grüne), Landesbischöfin Heike Springhart (Baden) und Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl (Württemberg).

6:03 Uhr Ungewöhnlich hoher Bodenseepegel So hoch lag der Bodenseepegel in Konstanz an einem 11. Dezember seit Beginn der Messungen noch nie: Momentan beträgt er 3,96 Meter. In den kommenden Tagen soll er noch steigen, so die Hochwasservorhersagezentrale. Gefährlich sei das nicht, trotzdem sei der Pegel für Dezember außergewöhnlich hoch. An den Flüssen Schussen, Argen und Riß sowie in der Donau und ihren Zuflüssen kann es in den kommenden Tagen zu kleineren Hochwasserereignissen kommen, sagt Manfred Bremicker von der Landesanstalt für Umwelt. Dort seien kleinere Hochwasser in dieser Jahreszeit aber auch nicht unüblich. Konstanz Viel Schmelzwasser und viel Regen Bodenseepegel Konstanz misst historischen Höchstwert So hoch lag der Bodenseepegel in Konstanz an einem 11. Dezember seit Beginn der Messungen noch nie: Momentan beträgt er 3,96 Meter. In den kommenden Tagen soll er noch steigen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4