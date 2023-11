per Mail teilen

Die Bundesregierung will die Strom- und Gaspreisbremsen zum Jahreswechsel beenden. Das sagte Kanzler Scholz in einer Regierungserklärung zur Haushaltslage im Bundestag.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein früheres Ende der staatlichen Energiepreisbremsen angekündigt. Bei einer Regierungserklärung im Bundestag sagte Scholz am Vormittag, die Energiepreisbremsen könnten zum Jahreswechsel beendet werden. Grund hierfür sei, dass inzwischen überall in Deutschland wieder Strom- und Gastarife verfügbar seien, die zwar deutlich höher lägen als vor der Krise - aber meist unterhalb der Obergrenzen der Preisbremsen und ebenfalls spürbar unterhalb der Preise im vergangenen Herbst und Winter.

Die Gasspeicher seien zudem so gut gefüllt, dass man nicht mit plötzlichen Preissprüngen rechnen müsse, so Scholz. Sollten die Preise für Energie dennoch erneut unerwartet dramatisch steigen, sei die Regierung jederzeit in der Lage, kurzfristig gegenzusteuern, erklärte der Kanzler.

Preisbremsen hätten eigentlich bis Ende März gelten sollen

Die Preisbremsen sollten eigentlich bis Ende März gelten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte vor dem Hintergrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts gesagt, zum 31. Dezember 2023 werde der Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschlossen - aus diesem werden die Preisbremsen finanziert.