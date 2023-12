per Mail teilen

Der Pegelstand auf dem Rhein bei Karlsruhe hat am Dienstagvormittag die kritische Marke von 7,50 Meter erreicht. Der Rhein wurde zwischen der Schleuse Iffezheim und der Eisenbahnbrücke Germersheim für die Schifffahrt gesperrt. Die Gründe für das Rheinhochwasser sind Regen und Tauwetter.

Insgesamt soll der Pegelstand am Messpunkt in Maxau Dienstagnacht auf über acht Meter ansteigen. Der Scheitelpunkt wird am Donnerstag erwartet, danach soll sich die Situation wieder langsam entspannen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt rechnet aber damit, dass der Rhein noch die gesamte Woche für die Schifffahrt gesperrt bleibt.

Schiffer auf dem Rhein wurden rechtzeitig vorgewarnt

Grundsätzlich gilt: Wenn der Pegelstand bei Maxau 7,50 Meter überschreitet, unterbricht das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt den Wasserverkehr. Die Behörde gibt die Anweisung weiter an den Nautischen Informationsfunk in Oberwesel, und der schickt einen Funkspruch an die Binnenschiffer. Damit die Schiffer überhaupt eine Chance haben, rechtzeitig einen Hafen beziehungsweise einen Liegeplatz anzufahren, werden sie etwa zwei Stunden vor Erreichen der kritischen Marke vorgewarnt.

Schifffahrt auch zwischen Basel und Kehl eingestellt

Wegen des Hochwassers steht auch die Rhein-Schifffahrt zwischen Basel und Kehl still. In Basel hatte der Pegelstand vergangene Nacht gegen ein Uhr einen vorläufigen Höchststand von achteinhalb Metern erreicht. Laut der Schweizerischen Rheinhäfen war die Schifffahrt bereits am Abend zwischen Basel und der am Oberrhein bei Bad Bellingen gelegenen Schleuse Kembs eingestellt worden.

Ab der Marke von sieben Metern müssen Schiffe im Stadtgebiet von Basel, wenn ihre Motoren nicht stark genug sind, von Schleppschiffen gezogen werden. Der Wasserstand des Rheins war zum Morgen hin gefallen und stieg am Dienstagvormittag wieder an.

Rheinhafen Karlsruhe auf Hochwasser vorbereitet

Der Rheinhafen in Karlsruhe war laut Hafenmeister Udo Kutterer gut auf das Hochwasser vorbereitet. Um den Hafen vor dem Hochwasser zu schützen, werde man die Sperrtore schließen und den Hafen damit vom Rhein abriegeln, so der Hafenmeister. Ab dann könne kein Schiff mehr in den Karlsruher Hafen einlaufen.

Die Schleuse bei der Staustufe Iffezheim steht wegen des Hochwassers still. SWR Martin Greve

Langer Stau an Schleuse Iffezheim

Vor rund drei Wochen kam die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe wegen Hochwassers schon einmal zum Erliegen. Damals hielt die Situation mehrere Tage an. An der Schleuse Iffezheim standen dadurch zeitweise bis zu 35 Frachtschiffe im Stau, manche sogar über eine Woche. Sollte das aktuelle Hochwasser länger anhalten, könnte eine ähnliche Situation entstehen.

Das letzte Schiff, das am Dienstagvormittag durch die Schleuse bei der Staustufe Iffezheim fahren durfte. SWR Martin Greve

Bürger sollen den Rhein meiden

Das Hochwasser ist allerdings nicht nur für die Schifffahrt problematisch. Das Regierungspräsidium Karlsruhe warnt: Wassersport ist bei Hochwasser verboten. Auch Hunde dürfen aufgrund starker Strömungen nicht im Rhein schwimmen. Das Betreten der Dämme ist bei Hochwasser ebenfalls verboten. Außerdem sollten die Rückhalteräume gemieden werden - also Flächen, die bereits geflutet sind oder potenziell geflutet werden könnten.