Pegel, Wassertiefe, Wasserstand - das ist der Unterschied

Der Gleichwertige Wasserstand (GLW) wurde von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion als Vergleichswert eingeführt und wird alle zehn Jahre mit einer komplizierten und aufwendigen Berechnung neu festgelegt. Dabei werden Ablagerungen oder Erosionen und Niedrigwasserstände in einem bestimmten Zeitrahmen zur Berechnung benutzt.

In Worms wurde der GLW-Wert so auf 72 Zentimeter Pegelhöhe festgelegt, in Mainz auf 168 Zentimeter, in Koblenz (Moselmündung) und Kaub auf 78 Zentimeter. Bei diesen Pegelwerten garantiert das Wasser- und Schifffahrtsamt noch eine Mindestwassertiefe von 210 Zentimetern in der Fahrrinne (Kaub 190 Zentimeter). In Bingen liegt der Mittelwert der Wasserstände (MW) zwischen 2006 und 2015 bei 211 Zentimeter und der höchste bekannte Wasserstand im Rahmen dieser Erhebungen bei 619 Zentimeter (29. März 1988).

Wichtige Formel

Kapitäne von Frachtschiffen können mithilfe des für den jeweiligen Streckenabschnitt gültigen GLW-Werts und des Pegelstands schnell die wirkliche Wassertiefe berechnen: Pegelstand minus GLW plus 2,10 Meter ergibt die Wassertiefe.

Würde der Pegelstand in Mainz irgendwann den Wert Null erreichen, wären somit immer noch 42 Zentimeter Wasser in der Fahrrinne (0 - 168 cm + 210 cm = 42 cm), in Koblenz 132 Zentimeter (0 - 78 cm + 210 cm = 132 cm).