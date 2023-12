So hoch lag der Bodenseepegel in Konstanz an einem 11. Dezember seit Beginn der Messungen noch nie: Momentan beträgt er 3,96 Meter. In den kommenden Tagen soll er noch steigen.

Der Wasserpegel in Konstanz lag bei 3,96 Meter. Laut der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg ist das der höchste Pegel, der an einem 11. Dezember seit Beginn der Aufzeichnungen 1817 gemessen wurde. Man gehe außerdem davon aus, dass der Pegel in den nächsten vier bis fünf Tagen auf bis zu 4,25 Meter weiter steigt, so die Hochwasservorhersagezentrale. Gefährlich sei das nicht, trotzdem sei der Pegel für Dezember außergewöhnlich hoch. Tauwetterlage in der Region bringt Schmelzwasser Zurückzuführen ist der hohe Pegelstand auf den nassen November und Dezember. Außerdem bringt die Tauwetterlage Schmelzwasser aus Oberschwaben, dem Allgäu, Vorarlberg und der Schweiz in den Bodensee. Kleinere Hochwasser sind möglich, aber nicht unüblich An den Flüssen Schussen, Argen und Riß sowie in der Donau und ihren Zuflüssen kann es in den kommenden Tagen zu kleineren Hochwasserereignissen kommen, sagt Manfred Bremicker von der Landesanstalt für Umwelt. Dort seien kleinere Hochwasser in dieser Jahreszeit aber nicht unüblich. Vereinzelte lokale Probleme durch hohe Wasserstände, auch an den kleineren Gewässern, könnten trotzdem nicht ausgeschlossen werden, so Bremicker. Ihnen müsse man durch lokale Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel mit Sandsäcken, begegnen.