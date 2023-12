per Mail teilen

Auf der A81 bei Großrinderfeld ist es zu einem größeren Auffahrunfall mit 23 Verletzten gekommen. Drei davon kamen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Wie die Polizei am späten Montagnachmittag mitteilte kam es am Mittag auf der A81 bei Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) in Richtung Würzburg zu einem größeren Unfall. Insgesamt waren ein Pkw, zwei Lkw sowie ein Bus daran beteiligt. Der Pkw, der den Unfall verursacht hat, ist allerdings einfach davon gefahren.

Auffahrunfall mit zwei Lkw und einem Bus

Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos war nach Angaben der Polizei in Richtung Würzburg unterwegs, überholte einen Bus sowie zwei davor fahrende Lkw. Als der Wagen wieder auf die rechte Spur einscherte, trat der Fahrer oder die Fahrerin allerdings derart auf die Bremse, dass der Lkw dahinter stark bremsen musste. Der zweite Lkw dahinter konnte nicht so schnell reagieren und krachte in den vorausfahrenden Laster. Auch der Bus hinter den beiden Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und verunfallte.

Der Fahrer des Pkw fuhr allerdings einfach weiter ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Insgesamt wurden 23 Menschen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben mussten drei Personen ins Krankenhaus.