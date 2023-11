Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

8:53 Uhr SWR Dokureihe "Die Unfallklinik" Das ging schnell: Der erste Teil der SWR Dokureihe "Die Unfallklinik" ist seit einem halben Tag bei YouTube online und hat schon knapp 50.000 Abrufe. Schwierige Schicksalsschläge, Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte als Lebensretter und Trostspender - gezeigt werden spannende und aufwühlende Momente aus der Notaufnahme der BG Klinik Ludwigshafen sowie der Arbeit der Luftrettungsstation des ADAC-Rettungshubschraubers Christoph 5. Komplett verfügbar ist sie schon jetzt in der Mediathek.

8:31 Uhr Verschollen geglaubte Apfelsorte ist zurück Wie viele Apfelsorten kennt man so geläufig? Eventuell kommt ja irgendwann eine weitere dazu - und zwar der Hohenheimer Rieslingapfel. Zwei Bäume der verschollen geglaubten Sorte sind jetzt in den Hohenheimer Gärten eingepflanzt worden. Die Sorte wurde 1870 an der heutigen Universität Hohenheim gezüchtet, wie die Hochschule und die Stadt Stuttgart mitteilten. Nach der Wiederentdeckung eines alten Baums in Altbach (Kreis Esslingen) kehrten zwei Jungbäume in einer Pflanzaktion an den Ursprungsort der Sorte zurück. Die Rettung des Hohenheimer Rieslingsapfels kommt laut Mitteilung gerade noch rechtzeitig. Mit den Bäumen in Hohenheim und weiteren im Freilichtmuseum Beuren, Altbach und Wiesbaden sei die Sorte erst einmal gesichert. Die Früchte sind klein, sauer und eignen sich vor allem für Most. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 24. November 2023 um 17 Uhr.

8:09 Uhr Frankreich plant weiter Giftmüll-Endlager an der Grenze zu BW Die französische Regierung will ihre Pläne für ein Giftmüll-Endlager an der französisch-deutschen Grenze weiter durchsetzen. Gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Straßburg vor zwei Wochen, die Endlagerung in der elsässischen Deponie Stocamine vorläufig zu stoppen, werde Berufung eingelegt, teilte der französische Umweltminister Christophe Béchu gestern mit. Das Vorhaben, den in dem ehemaligen Kalibergwerk in Wittelsheim nahe Mulhouse eingelagerten Giftmüll dauerhaft dort zu belassen, sei der umweltschonendste Weg, argumentierte der Minister. Mit den örtlichen Behörden solle ein transparentes Verfahren für die Versiegelung des Bergwerks vereinbart werden, das jedes Risiko einer Verschmutzung des Elsässer Grundwassers verhindere. Das Gericht in Straßburg hatte in einem Eilentscheid festgestellt, eine Endlagerung verstoße gegen Umweltrecht. Die Möglichkeit, den eingelagerten Müll zurückzuholen, werde durch das Vorhaben ebenso wenig gewährleistet wie der Schutz des Grundwassers. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 23. November 2023 um 23 Uhr.

7:52 Uhr Grünen-Parteitag will Vorstand neu wählen Die Grünen setzen heute ihren Bundesparteitag in Karlsruhe fort. Dort wollten die Delegierten am Nachmittag den sechsköpfigen Bundesvorstand um die beiden Chefs Ricarda Lang und Omid Nouripour neu wählen. Sowohl Lang als auch Nouripour kandidieren erneut, eine Wiederwahl gilt als sicher. Inhaltlich im Fokus des Parteitags stehen unter anderem die Migrationsfrage und der Umgang mit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Video herunterladen (37,3 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 24. November 2023 um 7:30 Uhr.

7:46 Uhr BASF erhält Millionenförderung für Produktion von grünem Wasserstoff Wasserstoff hat großes Potenzial als Energieträger, doch die dafür benötigten Mengen sind in Deutschland noch nicht verfügbar. Der Chemiekonzern BASF will grünen - also mithilfe von erneuerbaren Energien abgespaltenen - Wasserstoff produzieren und hat jetzt für die dafür notwendige Anlage Förderzusagen vom Bundeswirtschaftsministerium und dem Land Rheinland-Pfalz bekommen. Das Projekt in Ludwigshafen werde mit bis zu 124,3 Millionen Euro gefördert, teilte BASF gestern mit. Insgesamt solle das Projekt 149 Millionen Euro kosten, so ein Sprecher. Mit einer Leistung von 54 Megawatt und einer Kapazität von bis zu 8.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr werde die Anlage nach Fertigstellung eine der größten ihrer Art in Deutschland sein. Sie soll 2025 in Betrieb gehen. Am Standort Ludwigshafen benötigt BASF eigenen Angaben zufolge jährlich rund 250.000 Tonnen Wasserstoff. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 23. November 2023 um 16:30 Uhr.

7:40 Uhr Frontalzusammenstoß mit vier Schwerverletzten auf der B294 Bei einem Unfall gestern Abend auf der B294 bei Birkenfeld (Enzkreis) sind vier Menschen schwer verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Ein Auto war laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dann mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Die Bundesstraße war über viele Stunden gesperrt. Birkenfeld Zwei Personen laut Polizei lebensgefährlich verletzt Frontalzusammenstoß mit vier Schwerverletzten auf der B294 Ein schwerer Unfall auf der B294 beschäftigte über Stunden zahlreiche Einsatzkräfte. Vier Menschen wurden schwer verletzt. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtet SWR4 BW am 24. November 2023 um 6:30 Uhr.

7:32 Uhr Hässlicher Weihnachtsbaum in Ulm Hat der Ulmer Stadtteil Wiblingen den hässlichsten Weihnachtsbaum der Stadt? Offenbar ja. Eine Stadträtin hat sich dort nun mit Erfolg für einen neuen Baum eingesetzt. Der aktuelle ist gezeichnet von braunen Nadeln und kahlen Äste. Die Ansichten zum Baum gehen dennoch auseinander. "Nicht stadtteilwürdig" heißt es von den einen, "der sieht doch noch schön aus", von den anderen. Trotz der teilweise weniger üppigen Äste - einen Ersatz halten die wenigsten Menschen laut SWR-Umfrage für notwendig. "Wir haben eine schwere Zeit im Moment, man hat andere Sorgen als so einen Baum", gibt Stadträtin Helga Malischewski (Freie Wähler) übrigens auch zu. Doch es sei wichtig, dass sich Menschen am Weihnachtsbaum erfreuen. Das Urteil ist somit gefällt und bald auch der Baum. Ulm Fichte wird Feuerholz Hat Wiblingen den hässlichsten Weihnachtsbaum in Ulm? Der Weihnachtsbaum im Ulmer Stadtteil Wiblingen muss weg. Und dafür gibt es einen einfachen Grund: Er ist zu hässlich. Findet zumindest Stadträtin Helga Malischewski. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 23. November 2023 um 16:30 Uhr.

7:00 Uhr Innenminister Strobl warnt vor "Reichsbürgern" Über die Razzia gegen "Reichsbürger" in insgesamt acht Bundesländern haben wir ja bereits gestern hier berichtet. Dass Baden-Württemberg ein Schwerpunkt gewesen ist, hat Reaktionen ausgelöst. So sieht beispielsweise Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine neue Qualität der Bedrohung. "Bisher sind wir davon ausgegangen, dass das eine außerordentliche heterogene Szene ist, dass das sehr unterschiedliche Personen sind, die über keine gute Vernetzung verfügen", sagte Strobl dem SWR. "Inzwischen stellt es sich für mich so dar, dass es doch eine Vernetzung unter diesen Personen gibt. Das macht die Szene noch einmal gefährlicher." Von den bundesweit 20 Beschuldigten bei der Razzia kamen neun aus Baden-Württemberg, ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Es wurden unter anderem Handys und Festplatten beschlagnahmt. Die Polizei sucht nach SWR-Informationen nach Hinweisen, inwieweit die mutmaßlichen "Reichsbürger" mit dem angeblichen Rädelsführer in Bayern vernetzt waren. Video herunterladen (32,2 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 24. November 2023 um 19:30 Uhr.

6:56 Uhr Waffenruhe im Gaza-Krieg hat begonnen Blick in die Welt: Mit der vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas hat am Morgen eine neue Phase im Gaza-Krieg begonnen. Die Waffenruhe begann um 6 Uhr deutscher Zeit und soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, teilt das vermittelnde Golfemirat Katar mit. Die Feuerpause soll den Weg bereiten für die Freilassung von Geiseln in der Gewalt der Hamas und von palästinensischen Häftlingen in Israel sowie für die Einfuhr von mehr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen. Bis zuletzt wurde gekämpft. Krieg in Nahost Feuerpause im Gaza-Krieg in Kraft getreten Die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe ist offiziell in Kraft getreten. Sie soll zunächst für vier Tage gelten. Die erste Gruppe von Geiseln der Hamas soll nach … Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 24. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:37 Uhr Wetter: Regen und Schnee Das Wetter wird heute etwas ungemütlich: Es regnet in Baden-Württemberg - am Nachmittag kann auch schon die ein oder andere Schneeflocke dabei sein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und zehn Grad. Am Wochenende sinken die Temperaturen noch weiter und es kann Schnee fallen - der bleibt aber wahrscheinlich nicht liegen. Mehr zum Wetter am heutigen Freitag im Beitrag aus SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (35,7 MB | MP4)

6:23 Uhr Larissa Salcher ist die neue württembergische Weinkönigin Württemberg hat eine neue Weinkönigin. In Massenbachhausen (Kreis Heilbronn) setzte sich Larissa Salcher aus Bretzfeld (Hohenlohekreis) bei der Wahl gestern Abend gegen vier weitere Bewerberinnen durch. Die 23-Jährige wird den württembergischen Wein zwölf Monate lang repräsentieren. Ihr zur Seite stehen die Weinprinzessinnen Jule Mayr (23) aus Sachsenheim und Vivien Jesse (24) aus Löchgau (beides Kreis Ludwigsburg). "Es wird so viele tolle Termine geben. Ich bin einfach nur glücklich gerade. Und es freut mich total, dass ich als Hohenloherin ganz Württemberg vertreten darf", so die neue Weinkönigin. Die neuen Weinhoheiten (von links): Jule Mayr, Weinkönigin Larissa Salcher, Vivien Jesse. SWR Über dieses Thema berichtet SWR4 BW am 24. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr Verkehrsübersicht für Baden-Württemberg Am frühen Morgen gibt es noch keine Staus, allerdings ein paar Warnmeldungen: Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. Auf der A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen Kupferzell und Raststätte Hohenlohe Nord liegen Gegenstände auf allen Fahrstreifen. Passt auf und gute Fahrt euch! Wie es auf den Straßen im Land aussieht, lest ihr auch immer hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:10 Uhr BW für Widerspruchslösung bei Organspenden Unter anderem Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Mit einer Bundesratsinitiative, die am Freitag vorgestellt werden soll, will das Land mit Nordrhein-Westfalen zusammen die Bundesregierung auffordern, einen Gesetzentwurf zur sogenannten Widerspruchslösung im Transplantationsrecht zu beschließen und dem Bundestag zur Entscheidung vorzulegen. Die derzeit geltende "erweiterte Zustimmungslösung" habe sich in der Praxis nicht bewährt. Die Zahl der Spendenden stagniere auf niedrigem Niveau - trotz intensiver und langjähriger Aufklärungs- und Informationskampagnen durch Bund und Länder. Umfragen zufolge habe lediglich ein Drittel der Bevölkerung bisher eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen und im Organspendeausweis festgehalten.

6:09 Uhr Bundesverdienstkreuz für Kretschmann Normalerweiser verleiht er Orden, doch heute Mittag bekommt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) selbst einen: das Bundesverdienstkreuz. Der Verdienstorden ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit laut Bundespräsidialamt die höchste Anerkennung, welche die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Bei der Zeremonie im Berliner Schloss Bellevue mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier werden neben Kretschmann auch weitere Länderschefs geehrt: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow (Linke), sowie der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Sie alle erhalten die Ehrung unter anderem für Verdienste um die Demokratie in langen Amtsjahren. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 24. November 2023 um 5:30 Uhr.

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in BW Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellt die aktuellen Daten der Forsa-Umfrage zur Berufszufriedenheit von Schulleitungen vor. Das Sozialforschungsinstitut Forsa hat die repräsentative Befragung im Namen des Verbands unter bundesweit 1.310 Schulleitungen durchgeführt - 250 davon aus Baden-Württemberg. Die IG Metall fordert die Einführung eines Brückenstrompreises für besonders energieintensive Industriebetriebe. Mit einem Aktionstag will sie darauf aufmerksam machen. Die größte Aktion in Baden-Württemberg findet in Kehl (Ortenaukreis) statt. Rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird heute von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt werden die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Dietmar Woidke (SPD/Brandenburg), Stephan Weil (SPD/Niedersachsen), Reiner Haseloff (CDU/Sachen-Anhalt) und Bodo Ramelow (Linke/Thüringen) sowie der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU).