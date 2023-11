Larissa Salcher aus Bretzfeld ist 58. Württemberger Weinkönigin

Die 58. Württemberger Weinkönigin kommt aus dem Hohenlohekreis. Die 23 Jahre alte Larissa Salcher aus Bretzfeld-Scheppach setzte sich bei der Wahl in Massenbachhausen durch.

Die Freude war groß bei Larissa Salcher und ihrem Fanclub in der Festhalle in Massenbachhausen. Gegen 22:15 Uhr verkündete Weinbaupräsident Hermann Hohl den Namen der neuen Württemberger Weinkönigin. Larissa Salcher war sichtlich berührt, als ihr die goldene Krone aufgesetzt wurden. An ihrer Seite wird sie in den nächsten zwölf Monaten die Weinprinzessinnen Vivien Jesse aus Löchgau (Kreis Ludwigsburg) und Jule Mayr aus Sachsenheim-Hohenhaslach (Kreis Ludwigsburg) haben.

Ich freue mich natürlich total, aber ich bin auch noch total perplex und aufgeregt. Ich glaube, ich muss den ganzen Abend erstmal verarbeiten.

Weinkönigin ist eine Quereinsteigerin

Die neue Württemberger Weinkönigin ist bei der Feuerwehr aktiv und studiert an der Hochschule Heilbronn Weinmarketing und Management. Sie stammt nicht aus einer Wengerterfamilie, ist also eine Quereinsteigerin. Für das Thema Wein hat sich die 23-Jährige aber schon immer interessiert.

Ein Produkt von "A bis Z", von der Rebe bis zur Flasche kennenzulernen, gehe beim Weinmachen besonders gut. Beim Staatsweingut Weinsberg und bei der Weinkellerei Hohenlohe hat Larissa Salcher nach dem Abitur eine Ausbildung zur Winzerin gemacht.

Es wird so viele tolle Termine geben. Ich bin einfach nur glücklich gerade. Und es freut mich total, dass ich als Hohenloherin ganz Württemberg vertreten darf.

Die neuen Weinhoheiten (von links): Jule Mayr, Weinkönigin Larissa Salcher, Vivien Jesse. SWR

Weinhoheiten punkten mit viel Fachwissen

Die beiden neue Weinprinzessinnen bringen auch viel Leidenschaft mit, wenn es um das Thema Wein geht. Vivien Jesse (24) aus Löchgau studiert an der Dualen Hochschule Wein-Technologie-Management. Ihr dualer Partnerbetrieb ist die Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft.

Jule Mayr (23) aus Sachsenheim-Hohenhaslach (Kreis Ludwigsburg) hat bei den Weingütern Aldinger und Wachstetter eine Ausbildung zur Winzerin gemacht. Danach hat sie sich in Weinsberg zur staatlichen geprüften Technikerin für Weinbau und Önologie ausbilden lassen. Seit 2016 hat sie einen kleinen Betrieb gegründet, mit dem sie zwei Hektar Weinberge bewirtschaftet und ihren Wein selbst vertreibt.

Ebenfalls kandidiert haben 2023 Mariell Sophie Pichl (24) aus Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) und Claudia Anacker aus Beilstein (Kreis Heilbronn). Auch sie lieferten einen guten Auftritt ab.

Ich glaube, ich werde bei der Feuerwehr eine Runde zahlen müssen.

Über 200 Termine stehen an

Die Württemberger Weinkönigin wird von einer Jury gewählt, der Vertreter aus der Weinbranche kommen, der aber auch Journalisten und Politiker angehören. Die nächste Weinköniginnen-Wahl 2024 wird in Heilbronn über die Bühne gehen. Bis dahin werden die neuen Weinhoheiten über 200 Termine im In- und Ausland absolvieren.