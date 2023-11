Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

So unterschiedlich sehen Grüne der ersten Stunde die Partei heute Alleine das Bild reicht schon aus, um eine kleine Zeitreise in das Jahr 1980 zu starten. Damals gründeten sich die Grünen in Karlsruhe. Dieses Wochenende kommen sie hier wieder zu ihrem Bundesparteitag zusammen. Meine Kollegen haben zwei Grüne der ersten Stunde getroffen. Während Renate Rastätter der Partei weiterhin die Treue hält, ist Harry Block längst ausgetreten. Der Einsatz der Bundeswehr im Kosovo im Jahr 1999 führte zum Bruch. Dennoch will er beim Bundesparteitag vor Ort sein - als Demonstrant.

Ex-Radprofi Jan Ullrich gesteht erstmals Doping Vielen war das schon lange klar. Doch nun hat der ehemalige deutsche Radprofi Jan Ullrich zum ersten Mal öffentlich ein Doping-Bekenntnis abgegeben. "Ja, ich habe gedopt", sagte der 49-Jährige am Mittwoch am Rande der Vorstellung der Dokumentarserie "Jan Ullrich - Der Gejagte". "Wenn ich meine Geschichte erzählt hätte, hätte ich viele schöne Jahre gewinnen können. Ich hatte die Eier nicht. Es tut total gut, es auszusprechen", so der Wahl-Merdinger (Breisgau-Hochschwarzwald).

8:47 Uhr Landtag streitet über Bürokratie-Abbau Baden-Württembergs Landesregierung will mit einer sogenannten Entlastungsallianz gegen überbordende Bürokratie vorgehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) informierte am Mittwoch den Landtag darüber, wie diese Allianz arbeiten soll und was schon erreicht wurde. Bisher wurden laut Kretschmann Arbeitsgruppen gebildet, beteiligt daran sind alle Landesministerien, die kommunalen Verbände und Wirtschaftsverbände. Sie hätten seit der Gründung der Allianz im Sommer Probleme aufgezeigt, die jetzt bearbeitet werden sollen. Gemeinsam müsse der Wildwuchs der Bürokratie zurückgeschnitten werden, so Kretschmann. Sie sei zu einem "Brombeer-Gestrüpp" herangewuchert, in dem sich viele Menschen verheddern. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke warf Kretschmann vor, nicht genügend gegen Bürokratie unternommen zu haben. "Handeln Sie konkret und verzichten Sie auf solche überflüssigen Regierungserklärungen, die das Land nicht braucht», forderte Rülke. Auch SPD-Chef Andreas Stoch forderte die Landesregierung auf, endlich ins Machen zu kommen. Er warnte aber davor, beim Bürokratieabbau Arbeitnehmerrechte zu beschneiden - diesen Wunsch könne man aus den Äußerungen mancher Wirtschaftsvertreter heraushören, so Stoch.

Teures Olivenöl sorgt für steigende Preise in Stuttgart Jetzt geht es endlich um das eingangs angekündigte Olivenöl, dessen Preis seit Monaten steigt. Laut Statistischem Bundesamt ist das Öl in Deutschland schon jetzt rund 40 Prozent teurer als noch im Oktober. Das ist nicht nur an der Supermarktkasse spürbar: Im Restaurant "Alimentari di Loretta" in Stuttgart-Süd kostet der Salat inzwischen drei Euro, zuvor war er ein kostenloser Gruß aus der Küche. "Mit den aktuellen Olivenöl-Preisen kann ich mir das schlichtweg nicht mehr leisten", erklärt Inhaberin Loretta Petti. Die Gründe für die massiv gestiegenen Preise kennt Oliven-Händler Viron Deliniotis.

Aktuelle Verkehrslage: Viel los auf den Straßen in BW Es wird Zeit für einen Blick auf die Straßen im Land. Gerade rund um die Landeshauptstadt ist aktuell wieder jede Menge los. Auf der A8 München in Richtung Stuttgart steht zwischen Wendlingen und Stuttgart-Plieningen ein defektes Fahrzeug. Die rechte Spur ist gesperrt, es gibt sechs Kilometer Stau. Autofahrer und Autofahrerinnen müssen mit einer Verzögerung bis zu 30 Minuten rechnen. Ebenfalls auf der A8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe steht hinter dem Kreuz Stuttgart ein defekter Lkw. Das sorgt für vier Kilometer Stau und zieht sich bis auf die A81 in Richtung Heilbronn und dem Engelbergtunnel. Hier muss mit einer Verzögerung bis zu einer Viertelstunde gerechnet werden. Unfälle gab es auch auf der A81 von Stuttgart in Richtung Singen zwischen Sulz und Oberndorf, auf der A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Agnesburg-Tunnel und Aalen/Oberkochen und auf der A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen Kreuz Weinsberg und Heilbronn/Neckarsulm.

Durchsuchungen bei Hamas in Deutschland Blicken wir kurz über den baden-württembergischen Tellerand hinaus: In mehreren Bundesländern hat es Durchsuchungen bei derTerrororganisation Hamas und beim internationalen Netzwerk Samidoun gegeben. Das hat das Bundesinnenministerium am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Dabei wurden 15 Objekte in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein durchsucht. Alleine in Berlin gab es an elf Orten Durchsuchungen. Das Innenministerium hatte Anfang November beide Organisationen in Deutschland verboten.

Warnstreiks an Psychiatrien in BW Die Gewerkschaft ver.di setzt ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder fort. Sie ruft bundesweit Beschäftigte des Gesundheitswesens dazu auf, die Arbeit niederzulegen. In Baden-Württemberg sind laut ver.di Zentren für Psychiatrie (ZfP) betroffen: Unter anderem die ZfPs Zwiefalten, Calw, Wiesloch, Weinsberg, Winnenden, Weissenau und Reichenau. Vor Ort gibt es in der Regel Notdienstvereinbarungen. Es soll laut ver.di an einzelnen Standorten aber auch zu Stationsschließungen kommen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Bundesländer haben die Forderungen bislang abgelehnt und betonen ihre schwierige Haushaltslage.

Wechselhaftes Wetter in BW Heute bleibt das Wetter noch ganz passabel. Das haben wir Hoch Bionda zu verdanken. Am Wochenende wird es dann aber kälter und es kann auch schneien. Die Schneefallgrenze sinkt am Freitagabend auf 300 Meter. Am Wochenende gibt es im Bergland immer wieder Schneefall, in den Niederungen Schneeregen und Regen. Dafür ist wiederum Tief Niklas verantwortlich. Deshalb sollten alle, die im Süden von Baden-Württemberg wohnen, heute noch die Sonne genießen. Gerade vom Hochschwarzwald bis zum Allgäu zeigt sie sich am ehesten. Jetzt am Morgen ist es meist noch frostig und so richtig warm wird es heute auch nicht. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad. Im Laufe des Tages ziehen dann von Norden her immer mehr Wolken auf.

6:26 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Gewerkschaft ver.di weitet in Baden-Württemberg ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder aus. Der Schwerpunkt der Arbeitsniederlegungen liegt auf den Zentren für Psychiatrie - unter anderem in Calw, Heilbronn, Ravensburg, Winnenden (Rems-Murr-Kreis) und Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis). Die Bauminister der Länder treffen sich heute und morgen in Baden-Baden. Zentrales Thema werde die Krise beim Wohnungsbau, so Nicole Razavi (CDU), Bauministerin in Baden-Württemberg und aktuelle Vorsitzende der Länder-Runde. Kernthemen der Beratungen sollen zudem die Sanierung von Bestandsgebäuden und die Vereinfachung von Bauvorschriften sein. In der Messe Karlsruhe beginnt heute der Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen. Die Bundesdelegiertenkonferenz dauert bis Sonntag. Dort soll unter anderem das Europawahlprogramm beschlossen und der sechsköpfige Bundesvorstand neu gewählt werden.

Grünen-Bundesparteitag in Karlsruhe beginnt Überschattet von der aktuellen Haushaltskrise versammeln sich heute ab dem Nachmittag die Grünen zu einem Bundesparteitag in Karlsruhe. Ein Thema dürfte die Frage sein, wie sich die Klimaschutz-Projekte der Ampel-Koalition und andere Kernanliegen der Grünen jetzt noch finanzieren lassen. Doch gibt es parteiintern auch ganz grundsätzliche Kritik.

Lucha kritisiert Klinik-Gesetzentwurf des Bundes Vor der heutigen Bund-Länder-Runde zur Krankenhausreform hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) scharfe Kritik am überarbeiteten Gesetzentwurf des Bundes geübt. Die Vorschläge bezeichnete er gegenüber dem SWR als sehr enttäuschend. Was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die Krankenhäuser vorlege, entspreche dem Niveau einer größeren Gemeinschaftspraxis. Es sei beschämend, wie wenig Innovation es gebe, sagte Lucha im SWR. Das Bundesgesundheitsministerium habe wesentliche Punkte eines im Sommer von Bund und Ländern verfassten gemeinsamen Eckpunktepapiers ignoriert. Bis heute sei daher nicht klar, welche finanziellen Auswirkungen die Reform habe. So fordert der baden-württembergische Ressortchef und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz beispielsweise Klarheit bei der sektorenübergreifenden Versorgung. Nach den Reformplänen soll das Fallpauschalen-System geändert werden. Einen Teil der Vergütung sollen die Kliniken für das Vorhalten von Leistungen bekommen.