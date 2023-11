BW-Newsticker am Morgen: Apotheken bleiben geschlossen, FDP droht mit Klage gegen Haushalt

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

10:00 Uhr Einen schönen Mittwoch! Es ist 10 Uhr, das war's für heute mit dem BW-Newsticker. Zum Ende verlassen wir Baden-Württemberg noch mal kurz und gehen ins thüringische Altenberga. Denn dort ist eine abenteuerlustige Kuh im Gartenpool einer Familie gelandet. Wie sich herausstellte, war das Tier laut Polizei bereits zum dritten Mal von seiner Herde geflüchtet und durch die Gemeinde gelaufen. Dieses Mal habe es dann auf dem Grundstück der Familie den mit Styropor bedeckten Pool im Garten betreten - in den es dann hineinfiel. Nach Angaben der Polizei verhielt sich die Kuh im Pool ruhig. Mithilfe von mehreren Landwirten wurde sie mit Stricken aus dem Wasser gezogen. Der Pool sei durch die Aktion stark beschädigt worden, die Besitzer hätten aber trotzdem über den Vorfall lachen können, hieß es.

9:45 Uhr Gericht urteilt über Hinweis auf Legasthenie in Abiturzeugnis Gegen Ende des heutigen Tickers noch ein Vorausblick auf den Tag: Denn das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute, ob im Abiturzeugnis auf Prüfungserleichterungen wegen Legasthenie hingewiesen werden darf. Drei Abiturienten aus Bayern wandten sich an die Karlsruher Richterinnen und Richter. Sie halten einen solchen Hinweis für diskriminierend und befürchten Nachteile auf dem Arbeitsmarkt. In den Bundesländern werden Schülerinnen und Schüler mit der Lese- und Rechtschreibstörung unterschiedlich unterstützt. Sie bekommen einen Nachteilsausgleich - also beispielsweise etwas mehr Zeit bei Prüfungen. Einige Länder wie Bayern haben außerdem den sogenannten Notenschutz. Damit wird etwa die Rechtschreibung nicht bewertet - wie im Fall der drei Männer. Der Notenschutz wurde im Abiturzeugnis vermerkt.

9:27 Uhr Langer Stau nach Unfällen auf A8 Wir schauen nochmal auf die Autobahn 8: Zwischen Leonberg-Ost und Wendlingen sind die beiden Staus jetzt in Richtung München zu einem zusammengewachsen. Mittlerweile staut es sich auf 25 Kilometern. Ihr müsst mit rund anderthalb Stunden Verzögerung rechnen. Die Sperrung ist jetzt aufgehoben, der Verkehr wird mittlerweile an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es wird empfohlen, das Ganze weiträumig zu umfahren.

9:22 Uhr Auffahrunfall auf der A8 - Frau in Auto eingeklemmt Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Neuhausen (Kreis Esslingen) ist eine Frau in einem Auto eingeklemmt worden. Über den Zustand der Frau und ob es weitere Verletzte gab, konnte eine Polizeisprecherin bislang keine Angaben machen. Demnach habe es zwei Unfälle gegeben: Erst sei ein Lastwagen auf ein Auto aufgefahren, dann ein weiteres Auto auf den Lastwagen. Ein Rettungshubschrauber sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge im Einsatz. Die A8 wurde im Bereich der Ausfahrt Neuhausen auf den Fildern in Fahrtrichtung München gesperrt, teilte die Sprecherin mit.

9:03 Uhr DFB-Team verliert auch EM-Test gegen Österreich Wo ist die Aufbruchstimmung vor der Heim-EM im Sommer 2024? Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch das letzte Länderspiel des Jahres 2023 verloren. Im EM-Test in Österreich unterlag die DFB-Auswahl gestern in Wien 0:2 (0:1) und kassierte nach dem 2:3 gegen die Türkei die nächste Niederlage. Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund brachte die von Ralf Rangnick trainierten Österreicher in der 29. Minute in Führung. Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann war nach einer Roten Karte gegen Leroy Sané ab der 49. Minute in Unterzahl. Christoph Baumgartner von RB Leipzig traf in der 73. Minute zum Endstand.

8:49 Uhr Black Friday: Gibt es wirklich riesige Rabatte? Der letzte Freitag im November wirft seine Schatten voraus und damit auch der sogenannte Black Friday. Der Aktionstag kommt ursprünglich aus den USA, doch auch in Deutschland beteiligen sich immer mehr Händler daran und werben mit Preisnachlässen. Der Handelsverband Deutschland rechnet in diesem Jahr rund um den Black Friday mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro. Das wären im Vergleich zum Vorjahr drei Prozent mehr. Verbraucher sollten sich nicht von Mega-Rabattversprechen täuschen lassen. Preisnachlässe von bis zu 90 Prozent gibt es im Normalfall nicht, so die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Verschiedene Preisuntersuchungen haben gezeigt, dass rund um den Black Friday im Schnitt zwischen fünf und zehn Prozent gespart werden können. Damit Verbraucherinnen und Verbraucher nicht auf Lockvogenangebote hereinfallen oder schlechte Kaufentscheidungen treffen, ist eine gute Vorbereitung wichtig: So sollte vorab eine Einkaufsliste mit den Wunschprodukten erstellt und auch die jeweiligen Preise notiert werden. Dadurch kann bei Angeboten besser erkannt werden, ob es sich dabei wirklich um Schnäppchen handelt. Mehr Tipps hat SWR-Wirtschaftsredakteur Tobias Frey:

8:36 Uhr Antisemitismus-Vorwurf: Foto-Biennale 2024 abgesagt Die Biennale für aktuelle Fotografie 2024 ist wegen antisemitischer Social-Media-Posts eines Kurators der Ausstellung abgesagt worden. Das hat der Biennale-Vorstand mitgeteilt. Drei Fotografen und Fotografieexperten aus Bangladesch hätten die Foto-Biennale 2024 kuratieren sollen. Die Schau sollte im März in mehreren Museen und Galerien in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg stattfinden. Die Biennale ist eines der bundesweit renommiertesten Festivals für Fotografie. Verschiedene Social-Media-Posts von Kurator Shahidul Alam hätten antisemitische oder antisemitisch lesbare Inhalte. Eine Zusammenarbeit sei daher auch im Blick auf die besondere Verantwortung Deutschlands für den Staat Israel nicht mehr möglich, teilte der Vorstand der Biennale in Mannheim mit. Der Vorstand und die Kulturbürgermeister der Ausrichterstädte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen bezeichneten die Absage als "traurige und schwerwiegende" Entscheidung. Weil die beiden anderen Kuratoren nicht auf das Angebot eingegangen seien, das Fotografiefestival ohne Alam zu kuratieren, habe es keine Alternative gegeben.

8:28 Uhr Kliniken in Herrenberg und Leonberg verlieren wohl Geburtshilfestationen Die Krankenhäuser des Klinikverbunds Südwest in den Kreisen Böblingen und Calw werden grundlegend umstrukturiert. Das bedeutet unter anderem, dass die Kliniken in Leonberg, Herrenberg (beide Kreis Böblingen) und Calw ihre Geburtshilfestationen verlieren werden. Die Gynäkologie und Geburtshilfe des Leonberger Krankenhauses sollen ab vermutlich 2028 ins neue Flugfeldklinikum Böblingen-Sindelfingen verlagert werden. Das hat der Aufsichtsrat des Klinikverbunds Südwest entschieden. Die Geburtshilfestationen aus Herrenberg und Calw sollen nach Nagold umziehen. Die spezialisierte Schlaganfallabteilung bleibt zunächst noch in Calw, soll dann später aber auch nach Nagold gehen. Das Krankenhaus in Herrenberg muss die größten Einschnitte hinnehmen, dort wird künftig vieles nur noch ambulant angeboten. Vorzeigekrankenhaus und Maximalversorger wird das Flugfeldklinikum Böblingen-Sindelfingen, das gerade noch gebaut wird. Der Klinikverbund Südwest will mit den Änderungen zukunftsfähig werden. Endgültig entscheiden müssen die Kreistage in Böblingen und Calw.

8:17 Uhr Warum das LKA vor laufender Kamera Geldautomaten sprengt In Baden-Württemberg werden Kriminelle in diesem Jahr sehr wahrscheinlich so viele Geldautomaten in die Luft gejagt haben wie nie zuvor. Bislang wurden seit der Jahreswende bereits 39 Geräte mit teils brachialer Gewalt zerstört, so das Landeskriminalamt (LKA). Das sind bereits fünf mehr als im vergangenen Jahr und nur zwei weniger als im gesamten bisherigen Rekordjahr 2020 registriert wurden. Das Sprengen von Geldautomaten habe seit einigen Jahren den "klassischen" Banküberfall nahezu abgelöst, so LKA-Präsident Andreas Stenger. Wie kann dem Problem entgegengetreten werden? Vielleicht ist diese Aktion ein erster Schritt: Mit ausrangierten Geldautomaten wollen die Stuttgarter LKA-Ermittler herausfinden, wie Splitter fliegen und wie sich nach dem großen Knall der Druck verteilt. "Das ist in strafrechtlicher Hinsicht von Belang, da sich die konkreten Gefahren für unbeteiligte Personen auch auf das Strafmaß für die Täterinnen und Täter auswirken", erklärte Stenger. Deshalb hat das LKA selbst Geldautomaten gesprengt. Video herunterladen (32,4 MB | MP4)

8:07 Uhr Anwohnerparken in Freiburg wird nach Urteil wieder teurer Freiburg schraubt nach einem aufsehenerregenden Urteil die Preise für das Anwohnerparken wieder nach oben, bleibt aber deutlich unter einem früheren Gebührenniveau. Vom 1. Dezember an ist eine einheitliche Jahresgebühr von 200 Euro fällig, so die Stadtverwaltung. Der Jahrestarif beträgt seit Juni in einer Art Übergangslösung 30 Euro. Aus dem Rathaus hieß es dazu: "Alle, die in den vergangenen Wochen einen Bewohnerparkausweis für 30 Euro und die Dauer von 12 Monaten erhalten haben, können ihn bis zum Ablauf der Frist verwenden." Die Leipziger Bundesverwaltungsrichter hatten im Juni eine damalige Gebührensatzung der Schwarzwaldmetropole mit vergleichsweise teuren Tarifen gekippt. Unmittelbar nach dem Urteil verbilligte die Breisgau-Kommune neue Parkausweise drastisch und führte die 30-Euro-Gebühr ein. Zuvor waren es durchschnittlich rund 360 Euro pro Auto gewesen.

7:57 Uhr Verkehrslage: Mehr Zeit einplanen auf A8 und A81 An dieser Stelle ein Blick auf die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg: Auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Kirchheim Teck-West und Stuttgart-Plieningen stockt der Verkehr gerade auf zwölf Kilometern. Hier müsst ihr mit einer Verzögerung von bis zu 25 Minuten rechnen. Und auf der A81 Stuttgart Richtung Heilbronn zwischen Dreieck Leonberg und Engelbergtunnel wird ein Unfall aufgenommen. Sieben Kilometer Stau auf diesem Abschnitt und es verzögert sich bis zu 30 Minuten.

7:46 Uhr Niederländer wählen neues Parlament In den Niederlanden finden heute vorgezogene Neuwahlen statt. Erstmals könnte laut Umfragen der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner "Partei für die Freiheit" stärkste Kraft werden. Die Chancen der Partei, eine Regierungskoalition zu bilden, gelten allerdings als gering. Etwa gleichauf liegt die rechtsliberale "Volkspartei für Freiheit und Demokratie". Spitzenkandidatin Dilan Yesilgöz will erste Frau an der Spitze der Regierung in Den Haag werden. Die vorzeitige Neuwahl war notwendig geworden, weil Ministerpräsident Mark Rutte im Juli nach 13 Jahren zurückgetreten war. Grund war ein Streit über die Migrationspolitik.

7:37 Uhr Adler Mannheim sind raus aus der Champions-Hockey-League Die Adler Mannheim haben das Viertelfinale der Champions League verpasst. Das Achtelfinal-Rückspiel gestern Abend gegen Rapperswil-Jona ging mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) verloren. In der ersten Begegnung unterlagen die Mannheimer vor einer Woche in der Schweiz mit 1:4.

7:26 Uhr Plakatwerbung für Ulmer Weihnachtsmarkt - Aufruf zum Besäufnis? Ein Weihnachtsmarkt, der mit Besäufnis wirbt? Das aktuelle Plakat für den Weihnachtsmarkt Ulm gibt die Antwort darauf, was passiert, wenn man zu viel Glühwein trinkt: "Ein Glühwein - Swei Glühwein - Rei Lühlein - Hie Hühlein ...", heißt es darauf. Lustig, finden die einen. Bedenklich, finden die anderen. Eine Umfrage unter Passanten zeigt, wie unterschiedlich das Plakat ankommt: Manche finden es gar nicht schlecht, wenn Alkohol als "soziales Schmiermittel" fungiert. Doch unter anderem der evangelische Dekan von Ulm, Torsten Krannich, ist nicht so begeistert: "Ich finde, Weihnachtsmärkte sind etwas Schönes, ein schöner Ort der Geselligkeit. Aber es ist nicht der Ort des Besäufnisses. Von daher ist es nicht so ein tolles Motiv, so für den Ulmer Weihnachtsmarkt zu werben. Es gibt bessere Gründe da hinzugehen, als sich da sinnlos mit Glühwein vollzusaufen", sagt Krannich. Der Weihnachtsmarkt findet direkt neben dem Ulmer Münster statt.

7:14 Uhr S-Bahn Stuttgart: Liegen gebliebener Wagen sorgt für Chaos Zu massiven Störungen ist es gestern Abend laut Deutscher Bahn auf allen S-Bahn-Linien in und um Stuttgart gekommen: Mehrere Bahnen stauten sich in einem Tunnel, weil eine Bahn an der Haltestelle Schwabstraße liegen geblieben war. In der S-Bahn direkt hinter der Schwabstraße saßen die Fahrgäste nach SWR-Informationen insgesamt zwei Stunden lang fest. Nach rund zwei Stunden normalisierte sich der Betrieb wieder.

6:55 Uhr Hamas und Israel vereinbaren Austausch von Geiseln gegen Häftlinge Wir blicken jeden Morgen auch über den baden-württembergischen Tellerrand hinaus: Die islamistische Hamas und Israel haben in der Nacht einem Abkommen zur Freilassung von 50 Geiseln gegen palästinensische Gefangene zugestimmt. Zudem werde es eine viertägige Feuerpause in Gaza geben, hat das Emirat Katar bestätigt, welches das Abkommen vermittelt hat. Der Beginn der Kampfpause werde innerhalb von 24 Stunden bekannt gegeben, teilte das Außenministerium des Golfemirats am Morgen mit. Der Vereinbarung nach sollen mit der "humanitären Pause" auch eine "größere Zahl" an Hilfskonvois sowie mehr Treibstoff in den Gazastreifen kommen. Die Hamas soll dem Abkommen zufolge 50 Frauen und Minderjährige unter den rund 240 Geiseln freilassen, die beim Terrorangriff am 7. Oktober aus Israel verschleppt wurden. Im Gegenzug soll eine nach Angaben Katars noch unbestimmte Zahl an weiblichen und minderjährigen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

6:44 Uhr Auto brennt - Gebäude mit 50 Menschen evakuiert Starke Rauchentwicklung in der Nacht in Laupheim (Kreis Biberach): Deshalb wurde sogar die Warn-App NINA ausgelöst, um Anwohnerinnen und Anwohner zu warnen. Bei dem Brand eines Autos in einem Carport ist wegen der Rauchentwicklung eine Flüchtlingsunterkunft mit 50 Menschen in der Nähe evakuiert worden. Fünf Menschen seien wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Das Fahrzeug habe aus bisher unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Die Flammen hätten dann auf den Carport, eine Garage und Holzhütten übergegriffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft seien in eine Sporthalle einer nahe gelegenen Schule gebracht worden, so der Sprecher.

6:32 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Apothekerinnen und Apotheker gehen heute auf die Straße. Sie protestieren gegen die Gesundheitspolitik, kritisieren unter anderem zu geringe Honorare und zu viel Bürokratie. Darüber hinaus sind ihnen die Pläne für Gesundheitskioske und Medikamentenengpässe ein Dorn im Auge. Geplant ist eine Kundgebung der baden-württembergischen und bayerischen Apothekerinnen und Apotheker auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Viele Apotheken werden heute geschlossen sein, die Versorgung mit Arzneimitteln ist laut Landesapothekerverband aber gesichert. Der Ärzteverband Medi Baden-Württemberg übergibt politische Forderungen an den baden-württembergischen Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und startet einen "Trauermarsch". Außerdem schließt sich Medi den Protesten der baden-württembergischen und bayerischen Apotheken auf dem Stuttgarter Schlossplatz an. Die Protestaktionen der Gewerkschaft ver.di im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder werden fortgesetzt. In Baden-Württemberg finden Aktionen gegen die laut Veranstalter prekären Arbeitsbedingungen statt sowie Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde, zum Beispiel am Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen.

6:21 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Es wird spürbar kälter als zuletzt Es wird winterlicher im Land - und das passt ja eigentlich auch zur Jahreszeit: In Baden-Württemberg gehen die Temperaturen zurück und die Schneefallgrenze sinkt. Heute regnet oder schneit es anfangs im Süden des Landes noch leicht. Im Tagesverlauf kommt besonders in Nordbaden die Sonne heraus. Die Höchstwerte erreichen zwischen ein Grad auf der Schwäbischen Alb und sieben Grad am Oberrhein. Mehr zum Wetter am heutigen Mittwoch im Beitrag aus der SWR Aktuell Fernsehsendung von gestern Abend: Video herunterladen (44,6 MB | MP4)

6:11 Uhr FDP in Baden-Württemberg droht mit Haushaltsklage Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt der Ampel droht die FDP in Baden-Württemberg der Landesregierung aus Grünen und CDU mit einer neuen Haushaltsklage. Die Koalition habe bei der Verwendung der Corona-Notkredite offensichtlich Fehler gemacht, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke dem SWR. Die Landesregierung habe hohe Corona-Rücklagen von einem Haushalt auf den nächsten übertragen, so Rülke. Das widerspreche der neuen Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Demnach müssen Notkredite in dem Haushaltsjahr ausgegeben werden, in dem die Notlage festgestellt wird. Rülke schließt deshalb eine Klage gegen die Landesregierung nicht mehr aus. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von vergangener Woche betrifft eigentlich die Haushaltspolitik der Ampel in Berlin. Doch nun überprüft auch die Landesregierung in Stuttgart ihr Vorgehen.

6:02 Uhr Viele Apotheken in Baden-Württemberg bleiben zu Wer heute Hustenbonbons oder Salbe in der Apotheke kaufen will, wer Pflaster braucht, Tabletten oder einen guten Rat, der dürfte sehr oft vor verschlossenen Türen stehen. Denn in Baden-Württemberg protestieren die Apothekerinnen und Apotheker gegen die Gesundheitspolitik. Gemeinsam gehen sie heute in Stuttgart auf die Straße. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die Branche ihrem Ärger Luft macht. Vor allem ächzen die Apotheker im Land nach eigenen Worten unter Bürokratie und ärgern sich über zu geringe Vergütung. Auch sind ihnen die Pläne für Gesundheitskioske ebenso ein Dorn im Auge wie die Medikamentenengpässe. Viele verschriebene Arzneimittel seien oft nicht lieferbar und müssten aufwendig ersetzt werden.