OB Palmer: "Tatort ist Ort der offenen Drogenszene in Tübingen"

Oberbürgermeister Boris Palmer hat sich besorgt über den Messerangriff in einem Park in Tübingen geäußert. Er vermutet, dass der Getötete ein Drogendealer war.

Tübingens Oberbürgermeister hat sich zu der Messerstecherei im "Alten Botanischen Garten" geäußert. Auf "facebook" veröffentlichte Palmer ein Foto vom Park und schrieb dazu: "Der Tatort ist etwa da, wo ich dieses Foto gemacht habe. Es ist der Ort der offenen Drogenszene, die vor allem von Geflüchteten aus Gambia betrieben wird."

"Der finanzielle Gewinn ist so groß, dass Verhaftungen und einige Tage Knast einkalkuliert sind."

Palmer habe bei der Polizei immer gedrängt, die Drogenszene so intensiv wie möglich zu bekämpfen. Bei Geflüchteten sei das aber sehr schwer. Für eine Abschiebung reiche die Kleinkriminalität nicht. Der finanzielle Gewinn sei so groß, dass Verhaftungen und einige Tage Knast einkalkuliert seien. Palmer schreibt weiter: "Und oft müssen die jungen Männer das Geld nach Hause schicken. Dafür wurden sie los geschickt."

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen. SWR

Die Polizei habe vor allem Erfolg, wenn sie Drogendepots aushebe oder die Lieferanten zu fassen bekomme. "Gegen die Dealer selbst ist unser Rechtsstaat fast machtlos. Es kommen immer wieder neue."

Palmer: Tat in Tübingen durch nichts zu rechtfertigen

Die Drogenszene direkt neben einem Spielplatz im Park sei immer ein Ärgernis und nie akzeptabel gewesen. Nun sei, vermutet Palmer, offenbar einer der Dealer erstochen worden. Das sei an sich schrecklich und durch nichts zu rechtfertigen. Palmer meint, dass die Tat aber nicht unvermeidbar gewesen wäre. Ohne einen Streit über Drogen würde der junge Mann vermutlich noch leben, so der Oberbürgermeister. Deswegen sei dieser Tod auch ein Grund, über Kriminalprävention zu diskutieren.

"Offene Drogenszenen sind eine Gefahr und das Asylrecht darf kein Deckmantel für Drogenhandel sein."

Palmer schreibt: "Kriminelle Asylbewerber sollten nicht in unseren Städten untergebracht sein, sondern in Aufnahme-Einrichtungen der Länder." Einen entsprechenden Vorschlag habe er gerade mit seinem grünen Parteifreund Jens Marco Scherf an den Bundeskanzler geschickt. Der Tübinger Oberbürgermeister meint, man müsse über solche Lösungen genau dann reden, wenn etwas passiert sei.