Ob aus Blech, Kunststoff oder Hirschhorn, Manfred Heiss aus Tuttlingen ist jedes Material recht, Hauptsache es sind Knöpfe. Seit rund 10 Jahren sammelt der 80-jährige.

Manfred Heiss aus Tuttlingen präsentiert stolz seine riesige Knopfsammlung. Ein ganzes Zimmer ist in seinem Haus mit vielen Ablagen, Schränken und Regalen voll gestellt. Überall Knöpfe: mal ordentlich in Rahmen gesetzt, mal in durchsichtigen Schatullen, mal in Glasvitrinen, mal in Kommoden mit breiten Schüben.

Vor rund zehn Jahren ging es los

Heiss musste den Nachlass seines Onkels, einem Schneider, auflösen und kam so zu den ersten Knöpfen. Die meisten seiner Schätze findet Manfred Heiss auf Flohmärkten, andere bekommt er von Freunden und Bekannten geschenkt. Besonders stolz ist der Sammler auf äußerst seltene Knöpfe, die in Tuttlingen hergestellt wurden.