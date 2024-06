per Mail teilen

Drei Instrumente in einem? Ja, das geht. Zumindest, wenn Gitarren-Virtuose Alexandr Misko seine Finger spielen lässt. Im SWR Studio in Tübingen hat Misko sein Können gezeigt.

"Hallo, ich bin Alex", begrüßt der Solist sein Publikum im bis auf den letzten Stuhl besetzten ehemaligen Hörspielstudio im SWR Studio auf dem Österberg. Der Gitarrist gehört weltweit zu den besten Musikern seines Genres. In dem Fachmagazin "MusicRadar" aus dem Vereinigten Königreich wurde er schon zum Gitarristen des Jahres 2018 gekürt. Sobald Misko anfängt zu spielen, kann das Publikum sehen und hören warum: Pop-Lieder werden zu sinnlichen Instrumentalstücken.

Effekte mit Essstäbchen und eingeklemmter DVD

"Ich mache komische Sachen mit der Gitarre, das ist alles!", sagt der im russischen Krasnodar geborene Alexandr Misko zu Beginn. Seinen experimentellen Klang erzeugt er mit vielen Effektgeräten, unter anderem diversen Pads, Loop-Stationen und einem kleinen digitalen Mischpult.

Alexandr Misko präpariert seine Gitarre. Wichtigstes Hilfsmittel: Gaffa-Tape. SWR Edi Graf

Hinzu kommt auf den ersten Blick merkwürdiges Zubehör. Ein Essstäbchen beispielsweise. Das wird vom Besteck kurzerhand zum Geigenbogen. Und eine zwischen Gitarrenhals und Saiten geklemmte DVD verfremdet den Gitarrensound ganz in Miskos Sinne: "Ich habe es auch mit einer Blue-Ray versucht, aber das klingt nicht so gut wie mit der DVD" sagt er scherzhaft.

Und hin und wieder tauscht er seine Gitarre auch gegen eine Zungentrommel aus. Mit der kleinen hohlen Stahltrommel erzeugt er meditative, verschwimmende Klänge.

Neu-Interpretation für DASDING

Der Kreativität scheinen keine Grenzen gesetzt, auch nicht beim Musikgenre. Rockballaden, Pop-Lieder und sogar Rap finden in Miskos Programm Platz. Für den Social Media Kanal von DASDING hat der Musiker sogar das studentische Scherz-Lied "Tübingen, warum bist du so hügelig?" neu interpretiert.

Tübinger Hit neu interpretiert

Modellierte Gitarre zum Verkauf

Mit Fingern und Händen erzeugt der 26-jährige Solist die unterschiedlichsten Klänge: Täuschend echte und metallisch klingende Drum-Grooves, knackige Basslinien und klirrende Hi-Hat-Rhythmen mit den kleinen, auf Höhe des Gitarren-Stegs montierten Cymbeln. Inzwischen kann man die "Alex Misko Signature Guitar" auch kaufen.

Aus Gomaringen wird "Goodmorningen"

Seit einem Jahr lebt Alexandr Misko in Deutschland, um genau zu sein in Gomaringen (Kreis Tübingen). "Ein Schloss mit Fachwerk, ein Bus nach Tübingen, ein sehr gutes Fitness-Studio und Norma", so beschreibt Alexandr Misko lachend seine neue Heimat. Die hat ihn glatt zu einem Song inspiriert: "Goodmorningen".

Dass Misko nun Gomaringer ist, hat aber einen ernsten Hintergrund. Aus seiner Heimat in Russland ist er geflüchtet. Dort hätte er ins Militär einberufen werden sollen. Mit "Home - Zuhause" widmet er seinen Eltern, seiner Familie und seinen Freunden in Russland und "den Leuten, die ich liebe" einen berührenden Song. Der Krieg in der Ukraine nimmt ihn und sein Umfeld mit - Misko hat einen ukrainischen Stammbaum.

"Der Krieg muss sofort enden", fordert er auf den sozialen Medien. "Es gibt viele Leute, die gegen den Krieg sind, aber sie können das Land nicht verlassen", sagt er vor dem melancholischen Lied "Careless Whisper" von Wham!, mit dem er den Abend im SWR Studio beendet.

Musik weltweit bekannt

Nach dem Auftritt in Tübingen geht es für Misko erstmal wieder nach Gomaringen. Aber das nächste Konzert wartet schon. In Düsseldorf spielt er als nächstes, wenig später in Italien, Singapur, China und Japan. Miskos Musik ist international bekannt. Nicht zuletzt auch wegen seines YouTube-Kanals, auf dem er seine neuesten Interpretationen mit der Welt teilt. Bis zu 17 Millionen Mal werden seine Lieder dort geklickt.