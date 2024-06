per Mail teilen

Eine Autofahrerin hat in Lichtenstein-Unterhausen zwei Kinder überfahren. Ersthelfer mussten die beiden Schwerverletzten mit dem Wagenheber befreien

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenstein-Unterhausen (Kreis Reutlingen) sind am Mittwochabend zwei Kinder schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin übersah das Mädchen und den Jungen, als sie in eine Nebenstraße einbog. Das neunjähriges Mädchen war auf einem Cityroller, ein sechsjähriger Junge sitzend auf einem Skateboard unterwegs.

Ersthelfer befreiten schwer verletzte Kinder

Laut Polizei sind die beiden Kinder von dem Auto erfasst worden und darunter liegen geblieben. Ersthelfer haben die Schwerverletzten mit einem Wagenheber befreit. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.