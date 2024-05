Nach Hundekot-Attacke: Neue Chance für Marco Goecke in Basel

per Mail teilen

Der Choreograf Marco Goecke sorgte 2023 für viel Aufsehen, als er eine Journalistin mit dem Kot seines Dackels beschmierte. Jetzt bekommt er eine neue Chance am Basler Theater.

Marco Goecke wird ab 2025 neuer Ballettdirektor am Basler Theater. Bekannt ist er als berühmter Choreograf - und für seine Hundekot-Attacke, die 2023 für Schlagzeilen sorgte. An seiner früheren Wirkungsstätte, der Staatsoper Hannover, hatte er eine Theaterkritikerin mit dem Kot seines Dackels beschmiert.

"Jeder Mensch verdient eine zweite Chance", sagte Basels Theaterintendant Benedikt von Peter am Mittwoch, als er den künftigen Ballettdirektor vorstellte. Marco Goecke erhält ab 2025 einen Vierjahresvertrag. Er arbeitet auch an anderen Theatern schon wieder als Choreograf, wie am Staatstheater Nürnberg.

Hundekot-Attacke 2023 in Hannover

Goecke sprach bei seiner Vorstellung in Basel mit Blick auf die Hundekot-Attacke vom "größten Fehler" seines Lebens. Die Staatsoper Hannover hatte den heute 52-Jährigen nach dem Vorfall im Frühjahr 2023 entlassen. Goecke hatte einer Journalistin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" negative Kritiken vorgeworfen. Die Journalistin zeigte ihn nach dem Angriff wegen Beleidigung und Körperverletzung an. Schlussendlich zahlte er eine Geldbuße im mittleren vierstelligen Bereich und das Strafverfahren wurde eingestellt. Das Geld ging an einen gemeinnützigen Verein für Konfliktlösung.