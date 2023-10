Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

10:00 Uhr Tschüss und schönen Donnerstag noch! Es ist 10 Uhr. Das heißt, unser heutiger BW-Newsticker geht zu Ende.

9:43 Uhr Erneut Drohmails an Schulen Erneut haben Drohmails an Mannheimer Schulen die Polizei auf den Plan gerufen. Mehrere Schulen in der Stadt erhielten am Morgen in Mannheim laut Polizei "anonyme E-Mails mit bedrohlichen Inhalt". Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet, eine konkrete Gefahr für die Schülerinnen und Schüler konnte aber ausgeschlossen werden. Eine jeweilige Evakuierung der Schulzentren sei nicht erforderlich gewesen, hieß es. Bereits am Montag hatten Drohmails an Schulen in Karlsruhe und Mannheim die Polizei in Atem gehalten. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Mannheim, am 26. Oktober 2023 um 10:30 Uhr

9:29 Uhr Tarifverhandlungen für Öffentlichen Dienst starten In der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin beginnen heute die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund verlangen 10,5 Prozent mehr Geld - mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Hier weitere Infos zum Anhören:

8:22 Uhr Diskussionen wegen Schließung von Notfallpraxen in BW Wer in Baden-Württemberg nachts oder auch am Wochenende einen Notfall hat, könnte es künftig schwerer haben, einen Arzt zu finden. Grund ist ein Gerichtsurteil. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat diesbezüglich scharfe Kritik am Bundesgesundheitsministerium von Karl Lauterbach (SPD) geübt. Als Konsequenz aus dem Urteil bleiben laut Kassenärztlicher Vereinigung ab sofort in Baden-Württemberg acht von 115 Notfallpraxen geschlossen. Sechs weitere werden teilweise geschlossen. Dieses Thema beschäftigt auch die User auf den Social-Media-Kanälen von SWR Aktuell:

8:00 Uhr Weiter Ärger wegen Klimacamp In Freiburg gibt es weiter Stress wegen des Klimacamps am Rathausplatz. Wegen des anstehenden Weihnachtsmarktes sollen die Aktivistinnen und Aktivisten ihr Camp räumen. Dagegen gehen die Klimaschützer nun juristisch vor und haben einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht. Die Gruppe der Aktivistinnen und Aktivisten stützt sich laut Gerichtssprecherin unter anderem auf den Hinweis, dass das Camp nur eine kleine Fläche auf dem Weihnachtsmarkt einnehme. Außerdem sei gerade in der Weihnachtszeit der Ausstoß von Treibhausgasen durch das Weihnachtsgeschäft am höchsten. Video herunterladen (16,2 MB | MP4)

7:30 Uhr Wer ist der beste Croupier im Land? Karten legen, rechnen, den Spielüberblick behalten: Ein Dealer, auch Croupier genannt, muss für den Job viel mitbringen. Im Casino Baden-Baden zeigten gestern die Besten in Baden-Württemberg ihr Können. Und nicht nur das: Auch psychologisches Geschick ist für den anspruchsvollen Job vonnöten. Video herunterladen (58,3 MB | MP4)

7:20 Uhr Waldzustandsbericht: Keine Besserung in Sicht Frustrierende Nachrichten für alle Naturfreunde: Dem Großteil der Bäume in den baden-württembergischen Wäldern geht es nach wie vor schlecht. Vor allem Fichten und Buchen sind laut dem Waldzustandsbericht geschädigt. Forstminister Peter Hauk (CDU) will den Bericht am Vormittag vorstellen.

6:58 Uhr Roboter zur Behandlung von Schlaganfallpatienten Gute Nachrichten aus der Medizin: Das Rehabilitationskrankenhaus in Ulm (RKU) setzt nun bei der Behandlung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten auch Roboter ein. Wie das RKU gestern mitteilte, könnte Robotik helfen, motorische Fähigkeiten wieder zu erlangen. Beispielsweise können Roboter die Patienten beim Gehen oder beim Bewegen der Beine unterstützen. Video herunterladen (23,6 MB | MP4)

6:50 Uhr FDP kritisiert Klimapolitik: "Symbolpolitik und Klein-Klein" Die FDP hat gestern die Klimaschutzpolitik des Landes bei einer aktuellen Debatte im baden-württembergischen Landtag scharf kritisiert. "Die grün-schwarze Landesregierung will vor allem Vorreiter bei den schärfsten Zielen sein", sagte der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion Daniel Karrais. Bei der Umsetzung der Ziele hapere es aber. "Die Landesregierung scheitert bei den eigenen ambitionierten Klimazielen", kritisierte Karrais. Er sprach von "Klima-Klein-Klein" und "Symbolpolitik" und verwies auf den Bericht des Klima-Sachverständigenrats der Landesregierung. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) verteidigte die Klimaschutzpolitik des Landes. Die Aufgabe des Sachverständigenrates sei, Maßnahmen zu kritisieren und Vorschläge zu machen. "Deswegen sehe ich das nicht als ein Scheitern, sondern wir sind auf dem Weg", sagte Walker.

6:30 Uhr Wetter heute in BW: Herbstlich kühl und regnerisch Das Wetter in Baden-Württemberg wird heute wechselhaft und regnerisch. Der Tag beginnt mit stark bewölktem Himmel und verbreitetem, teils kräftigem Regen. Am Nachmittag lässt der Regen nach und es lockert von Westen her auf, es kann aber noch vereinzelt zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 Grad im Südschwarzwald und 18 Grad im Oberrheingraben. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Schwarzwaldgipfeln auch stürmischen Böen. Mehr zum Wetter seht ihr im Beitrag aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (33,9 MB | MP4)

6:25 Uhr Eltern übergeben Petition für Rückkehr zu G9 Immer wieder ein heißes Thema auch in Baden-Württemberg. Seit Jahren gibt es Forderungen nach einer allgemeinen Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Eltern wollen nun die Politik per Initiative dazu zwingen und zehntausende Unterschriften an die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) übergeben. Die Elterninitiative sammelte seit November vergangenen Jahres Unterschriften für den Volksantrag an den Landtag. Damit über den Gesetzentwurf im Plenum beraten wird, braucht die Elterninitiative innerhalb eines Jahres die Unterschriften von 0,5 Prozent aller Wahlberechtigten. In Baden-Württemberg wären das rund 39.000 Unterschriften. Derzeit ist in Baden-Württemberg das achtjährige Gymnasium Standard. G9 gibt es nur noch als Modellprojekt an 44 staatlichen Schulen und an einigen Privatschulen. Weitere Hintergründe zu dem Thema findet ihr hier:

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Monatelang hat eine Elterninitiative in Baden-Württemberg Unterschriften für eine flächendeckende Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) gesammelt, heute Vormittag wollen die Eltern nun den Volksantrag und die Unterschriften formell an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) übergeben. Um das Einkommen von Millionen Beschäftigten geht es ab heute in Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Die Tarifrunde startet in Berlin. Direkt betroffen sind laut Gewerkschaft ver.di 1,2 Millionen Menschen. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. In Stuttgart wollen heute Studierende gegen die Schließung der Universitätsbibliothek und die Kürzung der Lehrmittel demonstrieren. Die Studierenden wollen sich ab 13:30 Uhr zu einer Kundgebung im Stadtgarten versammeln. Sie sehen das wissenschaftliche Arbeiten in Gefahr, da die Bibliothek eventuell mehrere Jahre geschlossen bleiben soll.

6:10 Uhr Die Justiz und ihr Umgang mit Ballweg Der Querdenken-Initiator Michael Ballweg muss sich nur wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Eine Verhandlung wegen versuchten Betrugs und Geldwäsche - wie es die Staatsanwaltschaft fordert - sieht das Landgericht Stuttgart nicht. Warum das so ist, erfahrt ihr hier:

6:05 Uhr Immer mehr Menschen in BW sind 100 Jahre oder älter Rund 3.300 Menschen in Baden-Württemberg waren Ende des letzten Jahres 100 Jahre oder älter. Der Großteil davon sind Frauen, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Auch die Zahl der Hochbetagten sei auf einem neuen Höchststand. Demnach waren mehr als 350.000 Menschen mindestens 85 Jahre alt. Das seien rund fünfmal so viele wie noch 1980, hieß es. Mit zwei Dritteln sind auch in dieser Altersgruppe mehr Frauen als Männer vertreten. Die Gründe für diese Entwicklung sind laut Landesamt die Altersstruktur der Bevölkerung und die stetig steigende Lebenserwartung. Ein neugeborener Junge in Baden-Württemberg kann heute durchschnittlich 80 Jahre alt werden, ein Mädchen kommt sogar auf eine Lebenserwartung von gut 84 Jahren. Baden-Württemberg Vor allem Frauen unter 100-Jährigen Immer mehr Menschen in BW sind 100 Jahre oder älter So viele Menschen wie noch nie sind in Baden-Württemberg 100 Jahre oder älter. Das geht aus einer aktuellen Statistik hervor. In Untermarchtal sind es sogar mehr als zwölf Prozent. 10:00 Uhr SWR4 BW am Mittwoch SWR4 Baden-Württemberg

6:02 Uhr Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis Böblingen Leider ist es gestern Abend zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Böblingen gekommen. Dabei ist ein Mensch gestorben. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Und gleich noch eine schlimme Meldung hinterher, ich hoffe, das war es dann auch für heute: Eine 69 Jahre alte Fußgängerin ist am Abend in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) auf einer Straße von einem Auto erfasst worden und im Krankenhaus an den schweren Verletzungen gestorben. Die 63 Jahre alte Autofahrerin stand nach dem Unfall unter Schock und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Weil der Stadt Opfer waren nicht angeschnallt Zweites Unfallopfer verstorben: Schwerer Unfall auf B295 bei Weil der Stadt Bei einem Unfall auf der B295 zwischen Renningen und Weil der Stadt ist am Mittwoch ein Mensch gestorben, ein weiterer starb am Donnerstag. Zwei Personen wurden schwer verletzt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg