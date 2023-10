Das Landgericht Stuttgart will "Querdenken"-Gründer Ballweg nur wegen Steuerdelikten den Prozess machen, nicht wegen Geldwäsche und versuchten Betrugs. Die Staatsanwaltschaft reichte Beschwerde ein.

Dem Gründer der "Querdenken"-Bewegung, Michael Ballweg, wird wegen Steuerdelikten der Prozess gemacht. Das hat das Landgericht Stuttgart am Dienstag entschieden. Was allerdings die Vorwürfe der Geldwäsche und des versuchten Betrugs angeht, sieht das Landgericht keinen hinreichenden Tatverdacht. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Mitteilung von Dienstag zufolge Beschwerde beim Oberlandesgericht Stuttgart eingelegt.

Staatsanwaltschaft sieht dringenden Tatverdacht gegeben

Die Staatsanwaltschaft, das erklärte ein Sprecher gegenüber dem SWR, sieht nämlich auch einen dringenden Tatverdacht, was die Vorwürfe des versuchten Betrugs und der Geldwäsche angeht. Demnach soll Ballweg durch öffentliche Aufrufe für die Gruppe "Querdenken 711" mehr als eine Million Euro an finanziellen Zuwendungen bekommen haben. Rund 500.000 Euro davon soll er in die eigene Tasche gesteckt und die sogenannten Zuwender darüber getäuscht haben, was mit dem Geld passiert.

Prozess gegen Ballweg: Oberlandesgericht muss entscheiden

Außerdem soll Ballweg einen Teil des illegal erworbenen Geldes in bar abgehoben haben, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Da die Staatsanwaltschaft darauf drängt, dass dem 48-Jährigen auch deshalb der Prozess gemacht wird, ist jetzt das Oberlandesgericht Stuttgart am Zug und muss entscheiden. Wann der Prozess zumindest wegen der mutmaßlichen Steuerdelikte stattfindet, ist noch unklar. Ballweg war Anfang April nach neun Monaten in Untersuchungshaft freigekommen.