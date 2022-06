Michael Ballweg in U-Haft: Ermittler vermuteten Fluchtgefahr

per Mail teilen

Grund für die Inhaftierung des Gründers der "Querdenken-711"-Bewegung war offenbar Fluchtgefahr. Michael Ballweg soll zuvor versucht haben, sein Haus zu verkaufen.

Es habe konkrete Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Gründer der "Querdenken-711"-Bewegung, Michael Ballweg, mit seinem Vermögen ins Ausland fliehen wollte, so die Ermittler. Nach bisher von den Ermittlungsbehörden unbestätigten Informationen soll der Verdächtige versucht haben, sein Haus zu verkaufen und sich ins Ausland abzusetzen.

Der Gründer der Querdenken-Initiative Michael Ballweg ist am Mittwoch am Amstgericht Stuttgart einem Richter vorgeführt worden. 7Aktuell.de

Michael Ballweg: Nach Hausdurchsuchung festgenommen

Am Mittwoch hatten Ermittler Ballweg festgenommen, nachdem sie zwei Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht hatten. Sie stellten dabei Material sicher, das offenbar diesen Verdacht stützt. Ballweg steht im Verdacht, seit Mai 2020 finanzielle Zuwendungen für die "Querdenken-711"-Bewegung angeworben zu haben, aber einen höheren sechsstelligen Betrag zweckwidrig für sich persönlich verwendet haben. Die Deutsche Presse-Agentur hat aus Justizkreisen erfahren, es bestehe der Verdacht des Betruges in Höhe von rund 640.000 Euro und der Geldwäsche in Höhe von rund 430.000 Euro.

"Querdenken-711"-Gründer hatte von Geldsorgen berichtet

Der Stuttgarter Gründer der "Querdenken"-Bewegung hatte selbst in der Vergangenheit berichtet, er benötige Geld, beispielsweise für anstehende Gerichtsprozesse. In diesem Zusammenhang hatte er im Internet zu finanzieller Unterstützung aufgerufen, die seine Anhänger bei der Überweisung unbedingt als "Schenkung" deklarieren sollten, wie er damals mitteilte.

Anwalt: Ballweg soll sich zu den Vorwürfen nicht äußern

Ballwegs Anwalt Ralf Dalla Fini sagte am Donnerstag, er habe seinem Mandanten geraten, sich nicht zu den Vorwürfen zu äußern. Er wolle zunächst Akteneinsicht beantragen. Das könne eine Woche oder zehn Tage dauern. Erst danach könne er entscheiden, wie es weitergeht.