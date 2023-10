Streit um Freiburger Klimacamp landet vor Gericht

Das Wetter in Baden-Württemberg wird am Donnerstag wechselhaft und regnerisch. Der Tag beginnt mit stark bewölktem Himmel und verbreitetem, teils kräftigem Regen. Am Nachmittag lässt der Regen nach und es lockert von Westen her auf, es kann aber noch vereinzelt zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 Grad im Südschwarzwald und 18 Grad im Oberrheingraben. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Schwarzwaldgipfeln auch stürmischen Böen.