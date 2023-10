So viele Menschen wie noch nie sind in Baden-Württemberg 100 Jahre oder älter. Das geht aus einer aktuellen Statistik hervor. In Untermarchtal sind es sogar mehr als zwölf Prozent.

Rund 3.300 Menschen in Baden-Württemberg waren Ende des letzten Jahres 100 Jahre oder älter. Der Großteil davon sind Frauen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Auch die Zahl der Menschen über 85 sei auf einem neuen Höchststand. Demnach waren mehr als 350.000 Menschen mindestens 85 Jahre alt. Das seien rund fünfmal so viele wie noch 1980, hieß es. Mit zwei Dritteln sind auch in dieser Altersgruppe mehr Frauen als Männer vertreten.

Die Gründe für diese Entwicklung ist die stetig steigende Lebenserwartung. Neugeborene Jungen in Baden-Württemberg werden im Durchschnitt 80 Jahre alt, Mädchen kommen sogar auf eine Lebenserwartung von gut 84 Jahren. Durch den demographischen Wandel verändert sich auch die Altersstruktur der Bevölkerung.

So haben wir im Dezember 2022 über die älteste Frau Deutschlands berichtet:

Höchster Anteil in Untermarchtal im Alb-Donau-Kreis

Den höchsten Anteil von besonders alten Menschen misst das Landesamt in Baden-Baden. Dort seien 4,2 Prozent der Menschen 85 Jahre oder älter. Am wenigsten Hochbetagte leben mit 2,6 Prozent im Landkreis Tübingen. Auf Gemeindeebene hat Untermarchtal (Alb-Donau-Kreis) mit 12,2 Prozent klar die Nase vorn. Das liegt laut Landesamt wohl vor allem an dem dortigen Kloster.

Auch die älteste Frau Deutschlands kommt aus Baden-Württemberg: Charlotte Kretschmann, geboren 1909 in Breslau, lebt seit einigen Jahren in einem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) und ist stolz, im hohen Alter noch so fit zu sein: "Mein Kopf stimmt 150-prozentig." Nur der Rollstuhl macht ihr derzeit zu schaffen, sie will wieder ihren Rollator nutzen können und trainiert deshalb regelmäßig mit dem Physiotherapeuten.