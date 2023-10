Gleich drei tödliche Unfälle haben sich am Mittwoch innerhalb weniger Stunden in der Region Heilbronn-Franken ereignet - in Lauffen, Schwäbisch Hall und Bad Mergentheim.

Es handelt sich um eine Häufung tragischer Umstände - drei schwere Unfälle haben sich am Mittwoch innerhalb weniger Stunden ereignet, alle drei verliefen tödlich. So kam in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ein 79 Jahre alter Mann ums Leben, der mit seinem Auto vom Parkplatz eines Küchenstudios auf die B27 fahren wollte. Laut Polizei missachtete er die Vorfahrt. Ein 25-Jähriger krachte daraufhin in das Fahrzeug des Seniors.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 16 Uhr auf der B27 in Lauffen am Neckar. Der 79-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. BR / EinsatzReport24

Vollsperrung der B27

Bei dem Unfall in Lauffen wurde durch die Wucht des Aufpralls das Auto des 79-Jährigen in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Der 25-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die B27 war vorübergehend voll gesperrt.

Frau stirbt bei Unfall in Schwäbisch Hall

Der zweite Unfall ereignete sich ebenfalls am Nachmittag auf der Westumgehung von Schwäbisch Hall. Eine Frau war mit ihrem Auto in einer unübersichtlichen und langen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Kleinwagen zusammengeprallt. Dessen Fahrerin wurde tödlich, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Kreisstraße 2576 wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten gesperrt.

Bei dem Verkehrsunfall nahe Schwäbisch Hall ist eine Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Autofahrer wurden in ihrem Auto eingeklemmt und mussten schwer verletzt durch die Feuerwehr befreit werden. onw-images / Fabian Koss

69-jährige Fußgängerin stirbt in Bad Mergentheim

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wollte eine 69 Jahre alte Frau am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr eine Straße überqueren. Sie wurde von einem Pkw überfahren und starb kurz darauf im Krankenhaus. Die 63 Jahre alte Autofahrerin stand nach dem Unfall unter Schock und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar, heißt es. Ersten Erkenntnissen zufolge hat die 69-jährige Fußgängerin im Dunklen versucht, die Wachbacher Straße in Bad Mergentheim zu überqueren, als das Auto sie erfasste.