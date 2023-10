Weitere Suche, aber keine Spur vom eventuell vermissten Baby

per Mail teilen

Die Suche nach einem eventuell vermissten Baby in Mannheim ist am Mittwoch weitergegangen. Spürhunde und Taucher waren im Einsatz. Sie haben keine neuen Beweismittel gefunden.

Seit Mitte Oktober wird in Mannheim nach einem möglicherweise vermissten Baby gesucht. Am Mittwoch ging die Suche weiter: Sechs Leichenspürhunde aus ganz Baden-Württemberg waren im Einsatz. Sie durchkämmten laut Polizei ein rund 60.000 Quadratmeter großes Waldstück. Wie eine Polizeisprecherin dem SWR mitteilte, wurden dabei keine Beweismittel gefunden.

Außerdem suchten vier Taucher der Wasserschutzpolizei Mannheim das Rheinufer zwischen der "Silberpappel" und dem Strandbad im Stadtteil Neckarau ab. Auch sie entdeckten laut Polizei keine neuen Beweismittel.

Mannheim: Kripo will über weiteres Vorgehen beraten

Die Kriminalpolizei will nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen über das weitere Vorgehen entscheiden. Mehr konnte die Polizei nach der Suchaktion am Mittwoch nicht sagen.

Bislang keine Vermisstenmeldung zu einem Baby bekannt

In den vergangenen Tagen habe es neue Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Bisher seien es aber insgesamt nur wenige gewesen, so Yvonne Schäfer von der Polizei Mannheim gegenüber dem SWR. Nach wie vor habe niemand ein vermisstes Kleinkind in der Rhein-Neckar-Region der Polizei gemeldet.

Alles, was heute raus kommt, entscheidet, wie es weitergeht.

Zeuge meldete auffälliges Pärchen der Polizei

Mitte Oktober hatte ein Zeuge ein auffälliges Paar im Bereich des Strandbades der Polizei gemeldet. Er wollte gesehen haben, wie es am Mannheimer Rhein-Strandbad im Stadtteil Neckarau in ein Waldstück gelaufen sei. Im Arm sollen sie etwas gehalten haben, das in eine Decke gehüllt gewesen war - eventuell ein Baby. Wenig später sei das Paar mit leeren Händen aus dem Waldstück zurückgekommen. Die Polizei schätzt den Zeugen nach eigenen Angaben als "sehr glaubwürdig" ein.