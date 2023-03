Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

9:51 Uhr Fink in der Landesliga: Ein Glücksgriff für Birkenfeld Für den Karlsruher SC hat er unter anderem gespielt, für den VfR Aalen, den SSV Ulm und auch für den FC Nöttingen im Enzkreis. Anton Fink ist als Fußballer in Baden-Württemberg ganz schön rumgekommen - aktuell lässt der 35-Jährige in der Landesliga Mittelbaden seine Karriere ausklingen, beim 1. FC 08 Birkenfeld. Warum er das macht, erzählt Fink im SWR-Interview:

9:41 Uhr Streik-Update: So läuft es in Heilbronn Auch am SLK-Klinikum Heilbronn wird heute wegen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gestreikt. Nur sechs von 16 OP-Sälen haben geöffnet. Im ARD-Morgenmagazin berichtete der stellvertretende Bezirksgeschäftsführer von ver.di Heilbronn-Neckar-Franken, Arne Gailing, vom Streik:

Vom Friseursalon zur größten Drogeriekette Europas: das schaffte der Unternehmer Erwin Franz Müller mit seiner Ulmer Drogeriekette Müller. Vor 70 Jahren hat er sein Unternehmen gegründet. Heute ist Müller 90 Jahre alt - und immer noch "Chef". Im September zeigte er seinem Firmenchef die Tür, um wieder selbst die Geschäfte zu lenken. Doch wie tickt der als extrem fleißig geltende ehemalige "Rebell von Ulm" - und wie kam er überhaupt zu diesem Namen?

9:01 Uhr Wie ist das Auf und Ab bei manchen Lebensmitteln zu erklären? Käse, Butter, Milch - die Preise für manche Lebensmittel sind stark angestiegen. Zuletzt gaben die Butter-Preise aber wieder deutlich nach. Das hat nicht nur mit der Inflation zu tun, sondern auch mit Angebot und Nachfrage. Was das Preischaos bei verschiedenen Produkten verursacht hat, zeigt die Grafik unserer Social-Media-Kolleginnen und -Kollegen. Warum Lebensmittelpreise schwanken

8:42 Uhr Friedrichshafen: Verbrauchermesse IBO startet Nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie öffnet heute die Verbrauchermesse IBO in Friedrichshafen. Noch bis Sonntag verkaufen 360 Aussteller ihre Produkte - nur halb so viele wie noch 2019. Einige Firmen gebe es gar nicht mehr, andere hätten Probleme, Personal für die Messe zu bekommen, heißt es von den Veranstaltern.

Walldorf = SAP? Mittlerweile ist die Stadt im Rhein-Neckar-Kreis bundesweit nicht mehr nur für den Software-Konzern bekannt, sondern auch für das sogenannte - etwas sperrig klingende - Katzenausgangsverbot. In Südwalldorf sollen Katzenhalter ihre Tiere vom 1. April bis zum 31. August ohne GPS-Sender nicht raus lassen - zum Schutz der Haubenlerche, von der es dort nur noch drei Brutpaare gibt. Bereits im vergangenen Jahr erließ die Stadt ein Ausgangsverbot für Katzen, das Wirkung zeigte. Bei vielen Tierhalterinnen und Tierhaltern sorgte es aber für Ärger. Bei bei einem Pressetermin will das Landratsamt Rhein-Neckar heute den Betroffenen die Hintergründe dazu erläutern.

8:12 Uhr Rückblick: Zwölfjährige wurde von gleichaltrigen Mädchen erstochen Ein Fall, der bundesweit für Betroffenheit sorgt: Die zwölfjährige Luise aus dem rheinland-pfälzischen Freudenberg ist laut Polizei von zwei Mädchen erstochen worden. Die Tatverdächtigen sind selbst zwölf beziehungsweise dreizehn Jahre alt. Das hat die Polizei gestern auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Beide Mädchen hätten die Tat zugegeben. Da die beiden mutmaßlichen Täterinnen jünger als 14 Jahre alt sind, sind sie laut Oberstaatsanwalt Mannweiler nicht strafmündig. Zuständig sei jetzt das Jugendamt in Siegen. Video herunterladen (916,6 MB | MP4) Was passiert mit Kindern, die straffällig werden? Kinder unter 14 Jahren sind laut Gesetz grundsätzlich strafunmündig. Die Staatsanwaltschaft kann keine Anklage erheben und übliche Strafen entfallen. Stattdessen sind Familiengerichte und Jugendämter zuständig. Diese können gegebenenfalls Maßnahmen zur Erziehungshilfe anordnen. Auch eine Unterbringung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie ist möglich.

Es hat eine Weile gedauert, jetzt geht es aber los: Studierende sowie Fachschülerinnen und Fachschüler können ab heute auf der Website Einmalzahlung200.de die vom Bund versprochene Energiepreispauschale beantragen. Stichtag für die Berechtigung war der 1. Dezember vergangenen Jahres. Was man für den Antrag braucht und wie das ganze Prozedere abläuft, haben wir für euch auf unserem Instagram-Kanal zusammengefasst. Schaut gerne vorbei!

7:45 Uhr Thementag: So schützt man sich vor Betrugsanrufen Enkeltrick und Schockanrufe - von solche Betrugsmaschen hört und liest man immer wieder. Und doch fallen regelmäßig Menschen auf sie herein und verlieren viel Geld. Unter dem Motto "Achtung Schockanruf!" informieren meine Kolleginnen und Kollegen vom SWR Studio Friedrichshafen heute über die verschiedenen Betrugsmaschen, zusammen mit Polizei und Kreisseniorenrat. Alles zum Thementag findet ihr hier. Wie funktionieren Schockanrufe? Bei Schockanrufen gaukeln die Betrüger am Telefon den Angerufenen vor, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall verursacht habe und nun, zur Vermeidung einer Haftstrafe, eine hohe Kautionszahlung fällig sei. Bei den Anrufen geben die Telefonbetrüger vor, von der Staatsanwaltschaft, einer Anwaltskanzlei, der Polizei oder von einer ähnlichen Institution zu sein. Die Betrüger und Betrügerinnen nutzen dabei den Schock der Opfer über die vermeintlich schlimme Nachricht aus, um sie zu manipulieren.

Wegen der ver.di-Warnstreiks im öffentlichen Dienst kommt es im ÖPNV in Ulm und Karlsruhe zu Verzögerungen. Doch auch auf den Straßen in Baden-Württemberg ist schon einiges los. Auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart zwischen Oberndorf und Sulz (Kreis Rottweil) wird auf der rechten Spur ein Unfall aufgenommen. Außerdem sorgt zwischen Ehningen und Böblingen/Sindelfingen eine Baustelle für derzeit vier Kilometer Stau. Und es dauert in Stuttgart auf der B10 zwischen Dreieck Neckarpark, B14 und Poststraße länger - hier sind es aktuell zwei Kilometer Stau. Mit Verzögerungen müsst ihr auch auf der A8 rechnen, wegen eines Unfalls stockt es in Fahrtrichtung Karlsruhe beim Stuttgarter Kreuz.

7:11 Uhr Diese Galeria-Filialen werden geschlossen Von der Schließungswelle bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sind in Baden-Württemberg sechs Filialen betroffen. Bundesweit sind es 52. Wo Standorte geschlossen werden und in welchen Städten es künftig weiter Geschäfte geben soll, zeigt unsere Karte:

6:59 Uhr Gemälde hinter Wand entdeckt - Museen stellen Bild vor Ein Fund wie aus einem Film: Bei Umbauarbeiten im ehemalige Verkehrsamt in Freiburg haben Arbeiter vor einigen Tagen ein nationalsozialistisches Gemälde gefunden - hinter einer Wand. Das Verkehrsamt ist eines der wenigen erhaltenen Gebäude aus der NS-Zeit und soll zu einem Dokumentationszentrum über den Nationalsozialismus umgebaut werden. Passt irgendwie. Heute wollen die städtischen Museen darüber informieren, was mit dem Werk des Malers Theodor Kammerer geschehen soll. Foto-Reproduktion des gefundenen Gemäldes im neuen NS-Dokuzentrum Freiburg Pressestelle Stadtarchiv Freiburg, Stadtplanungsamt, Sign. M 7040

Ein Thema, was uns bereits die ganze Woche beschäftigt hat: die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Gerade im ÖPNV in Karlsruhe und Ulm kann es heute wegen der Streiks zu Behinderungen kommen. Der Schwerpunkt des Streiks liegt allerdings erneut auf dem Gesundheitswesen. Notdienstvereinbarungen, um Patientinnen und Patienten auch während der Arbeitsniederlegungen zu versorgen, seien überall abgeschlossen worden, teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Unter anderem sollen im städtischen Klinikum Karlsruhe, der Uniklinik Mannheim und dem Klinikum Mittelbaden gestreikt werden.

6:21 Uhr Wetterbericht für BW Zeit für einen kurzen Blick aufs Wetter. Die dünneren Jacken können wieder zurück in den Schrank - vorerst. Denn in Baden-Württemberg wird es heute schon wieder kälter. Außerdem regnete es bereits in der Nacht, zum Teil auch mit Graupel. In den höheren Lagen kann es sogar schneien. Heute Morgen liegen die Temperaturen meist zwischen -4 und 2 Grad. Der Grund: Die kalte Luft aus Norden kommt gerade ins Land. Dafür beginnt der Tag aber vielerorts mit Sonnenschein. Im Laufe des Tages folgen dann aber weitere Schauer. Ab Donnerstag soll es dann schon wieder wärmer werden, dank der Frühlingsluft, die ins Land zieht. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (46,3 MB | MP4)

6:09 Uhr Ursache für Haus-Explosion in Stuttgart gefunden Die mögliche Ursache für die Explosion eines Hauses in Stuttgart vor gut einer Woche ist gestern bekannt geworden. Es könnte wohl ein Kurzschluss in einem Stromkabel im Gehweg vor dem Haus gewesen sein. Das teilten die Netzbetreiber Netze BW und Stuttgart Netz mit. Durch die Hitze sei wahrscheinlich eine Gasleitung zerstört worden, so habe Gas in das Gebäude eindringen können.