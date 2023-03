Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause startet am Mittwoch die beliebte Verbrauchermesse IBO in Friedrichshafen. Allerdings fällt sie in diesem Jahr deutlich kleiner aus als zuletzt.

Sendung am Mi. , 15.3.2023 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg