Messe "My Cake" in Friedrichshafen für Backfans

Spaß für Tortenkünstlerinnen und Tortenkünstler: Am Samstag beginnt in Friedrichshafen die Messe "My Cake". Eine Fachmesse für Kuchen- und Backprofis und alle die es werden wollen.

Insgesamt 57 Aussteller aus elf Nationen werden zur Fachmesse "My Cake" erwartet, die am Samstag in Friedrichshafen beginnt. Damit sei die "My Cake" die größte Tortenmesse Süddeutschlands, teilt die Messe Friedrichshafen mit.

Neben neuen Produkten stehe auch viel Programm zum Mitmachen auf dem Plan, so die Messe Friedrichshafen. In 34 Workshops können unter anderem Muffins verziert, Macarons gebacken oder Zuckerblumen kreiert und probiert werden.

Messe für Tortenliebhaber: Glitzeroptik ist angesagt

Der Trend gehe in diesem Jahr zu sogenannten "Sugar-Sheet-Torten", also Torten mit einem Zuckermantel und Glitzeroptik, so die Messeveranstalter. Wie so etwas hergestellt wird, zeigen Backprofis auf der Messe. Sie geben auch Tipps, wie individuelle Kuchen modelliert werden oder künstlerische Fondant-Übergüsse gelingen können. Einer dieser Backprofi ist Patrick Dörner. Er wurde bereits zu Deutschlands bestem Hobbybäcker gekürt und hat inzwischen auch ein Backbuch über seine Leidenschaft geschrieben.

Weiterer Trend: "Fault-Line-Cakes"

Neben den "Sugar-Sheet-Torten" sind auch "Fault-Line-Cakes" angesagt. Bei diesen Kuchen durchbricht eine Linie die perfekte Struktur, sodass es aussieht als ginge ein Riss durch den Kuchen. Profis wie Dörner zeigen, wie das gelingen kann.

Meera Jamal aus Wiesbaden hat sich auf Skulpturen aus Kuchen spezialisiert. Pressestelle Messe Friedrichshafen

Mit "Nasch-Shop" selbstständig gemacht

Eine Tortenliebhaberin hat bei der Messe Heimspiel: Natalie Schweng hat sich mit ihrem eigenen "Nasch-Shop" selbstständig gemacht und bietet alles, was der Backprofi oder das Schleckermaul braucht: von Back-Accessoires bis zur Deko oder bunten, selbstgemachten Lollies. An ihrem Stand gibt es Backformen und Tortenringe, aber auch leckere Streusel.

Rund 8.000 Backfans werden in Friedrichshafen erwartet

Die "My Cake" findet bis Sonntag in der Messe Friedrichshafen statt. Am Samstag hat die Fachmesse von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 12.50 Euro, ermäßigt 10.50 Euro.