In Friedrichshafen dreht sich von Freitag bis Sonntag bei der Messe "Aqua-Fisch" alles um Angelsport, Fischen und Aquaristik. 100 Aussteller zeigen in zwei Messehallen Trends und Neuheiten.

Nach dreijähriger Corona-Pause treffen sich Angler, Fliegenfischer und Aquaristen wieder bei der "Aqua-Fisch" in Friedrichshafen. In zwei Messehallen präsentieren rund 100 Unternehmen bis Sonntag die neusten Angebote und Trends. Die Palette reicht von Ausrüstung und Bekleidung bis hin zu Ködern und Zubehör. Neben zahlreichen Schaubecken mit Süß- und Meerwasserfischen gibt es außerdem ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und sogar einer Koch-Show. Für Kinder und Familien gibt es zahlreiche Mitmachangebote.

Ausstattung für Aquarien und Terrarien

Anziehungspunkt für alle Aquarien- und Terraristik-Freunde ist laut Ankündigung die Halle B5. Flossentiere, Korallen und Reptilien sowie Futter, Beleuchtung und Pflanzen für die richtige Ausstattung gibt es hier zu entdecken und zu kaufen. Wer mehr über die artgerechte Haltung von Fischen lernen möchte, kann sich im Aquaristik-Forum informieren. Vertreten sind unter anderem der Verband deutscher Aquarien, die Guppyfreunde Deutschlands, internationale Garnelenzüchter sowie Aquarienvereine aus der Region.

Artgerechte Haltung ist auch Thema auf der "Aqua-Fisch". Pressestelle Messe Friedrichshafen (Archivbild)

Filmfestival zum Thema "Fliegenfischen"

In der Halle A7 sollen vor allem Angel- und Fliegenfischen-Begeisterte auf ihre Kosten kommen. Am Fliegenfischer-Pool der European Fly Fishing Association (EFFA) und dem Demo-Pool können Besucherinnen und Besucher selbst zu Rute und Köder greifen, Fliegen binden und Angeltechniken ausprobieren. Geschicklichkeit ist beim Präzisionswerfen im Casting-Bereich des Landesfischereiverbandes (LFV) Baden-Württemberg gefordert. Am Samstag um 15 Uhr startet das "RISE Fly Fishing Film Festival 2023". Das weltweit größte Filmfestival seiner Art bringt insgesamt vier Fliegenfischen-Abenteuer auf die Leinwand und zeigt atemberaubende Naturaufnahmen.

Yvonne Borrmann zeigt auf der "Aqua-Fisch", wie man Fliegenköder bindet. SWR Martin Hattenberger

Rallye und Workshops für Kinder

Für Kinder gibt es laut Veranstalter eine Rallye mit Fragen rund um die "Aqua-Fisch". Bei dem interaktiven Rundgang durch die Messehallen erfährt der Nachwuchs, wer Fisch des Jahres ist, und greift selbst zur Angelrute. Wie der Lebensraum Gewässer schonend erforscht werden kann, ist das Thema von "Fisch-on-Tour". Was Guppy, Krebs und Co. glücklich macht, erfahren junge Fisch-Fans bei Workshops. Ebenfalls ein großer Anziehungspunkt für Familien ist mit vielfältig bestückten Terrarien und Tieren zum Anfassen der Stand der Reptilienfreunde Oberschwaben.

Staunen und mitmachen können Kinder bei der "Aqua-Fisch". (Archivbild) Pressestelle Messe Friedrichshafen (Archivbild)

Die "Aqua-Fisch" 2023 ist am Freitag, 3. März, und Samstag, 4. März, von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 5. März, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet online zwölf Euro, vor Ort 16 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen sieben bis zehn Euro. Das Familienticket kostet online 29 Euro.