In einer landwirtschaftlichen Lagerhalle im Biberacher Stadtteil Rißegg ist in der Nacht auf Donnerstag ein hoher Sachschaden entstanden. Drei Personen wurden verletzt.

In Biberach an der Riß ist in der Nacht auf Donnerstag eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Brand geraten. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, brannte eine Hälfte der Halle vollständig nieder. Darin hatten sich den Angaben zufolge Stroh- und Heuballen, landwirtschaftliche Maschinen und drei Traktoren befunden. Darüber hinaus habe das Feuer auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach größtenteils zerstört.

Zeugen meldeten den Brand im Ortsteil Rißegg kurz vor Mitternacht. Vifogra GmbH

Drei Personen wurden durch das Feuer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatten sie versucht, etwas aus der brennenden Halle zu retten.

Löscharbeiten voraussichtlich bis in die Morgenstunden

Die Löscharbeiten sollen bis in die Morgenstunden dauern. Die Feuerwehr setzt unter anderem Baumaschinen ein, um an die Glutnester zu gelangen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen "sehr hohen sechstelligen Eurobetrag".