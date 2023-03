BW-Newsticker am Morgen: Reaktionen auf Kaufhof-Schließungen, Temperatursturz in BW

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

9:22 Uhr Bildergalerie: Blitzgewitter über BW In vielen Teilen Baden-Württembergs kam es am Montagabend zu stärkeren Gewittern. Am dunklen Himmel zeigte sich dabei ein faszinierendes Schauspiel von Blitz und Donner. Auf unserem Instagram-Kanal haben wir einige Bilder von der Gewitter-Nacht gesammelt. Klickt euch durch die Bildergalerie:

8:54 Uhr Hauptursache Alkohol: E-Scooter-Unfälle nehmen zu Die Zahl der Verkehrsunfälle mit E-Scootern hat 2022 im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 Prozent zugenommen. Dies geht nach SWR-Informationen aus der neuen Verkehrsunfallstatistik für Baden-Württemberg hervor, die heute offiziell vorgestellt wird. 834 Unfälle mit E-Scootern hat die Polizei im vergangenen Jahr registriert, innerhalb von zwei Jahren hat sich deren Zahl sogar mehr als verdreifacht. Fast alle E-Scooter-Unfälle sind von den Nutzerinnen und Nutzern selbst verursacht worden, in mehr als 80 Prozent der Fälle gab es Verletzte, zwei Scooter-Lenker wurden bei Unfällen getötet. Die Unfallursache Nummer Eins ist laut Polizei: Alkohol. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 14. März 2023 um 8:30 Uhr.

8:42 Uhr Kaufhof-Schließung: Stuttgarter äußern Bedauern Auch die Stuttgarter Filiale von Kaufhof in der Eberhardstraße soll geschlossen werden. Viele Kunden und Kundinnen zeigen sich enttäuscht.

8:11 Uhr Filialschließungen Kaufhof: Erleichterung in Heilbronn Insgesamt schließen sechs Kaufhof-Filialen in Baden-Württemberg. An den Standorten in Esslingen, Heidelberg (Bismarckplatz), Leonberg, Pforzheim, Reutlingen und Stuttgart (Eberhardstraße) ist die Enttäuschung über die Entscheidung groß. Auf der anderen Seite herrscht Erleichterung in den Kaufhäusern, die erhalten bleiben - wie beispielsweise in Heilbronn. Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) sagte: Es freue ihn, dass die gemeinsamen Gespräche zur Zukunft der Filiale in Heilbronn zu einem positiven Ergebnis geführt hätten. Viele Arbeitsplätze könnten so erhalten bleiben. Die Stadtverwaltung werde bei der Weiterentwicklung des Standorts unterstützen, wo immer es möglich sei, so Mergel zum SWR. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 14. März 2023 um 7:30 Uhr

7:58 Uhr Glücksspiel im Internet: Ein Problem für Kinder Weil Glücksspiel beworben und in sozialen Medien angepriesen wird, wirkt es nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers Steffen Otterbach auf Kinder und Jugendliche zunehmend wie eine Art Freizeitaktivität. "Durch die allgegenwärtige Werbung werden auch Kinder und Jugendliche schon früh an das Thema herangeführt", sagte der Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Sie seien eh oft online unterwegs und in dieser Zeit nicht von der Werbung fernzuhalten. Am 14. und 15. März findet dazu das Glücksspiel-Symposium an der Universität Hohenheim statt. Experten und Expertinnen tauschen sich hier zwei Tage lang über den Stand der Forschung aus.

Einige kleinere Staus rund um Stuttgart gibt es am heutigen Morgen. Auf der A81 Singen Richtung Stuttgart steht ihr zwischen Ehningen und Böblingen/Sindelfingen rund zwei Kilometer im Stau. Auch auf der B14 Backnang Richtung Stuttgart: drei Kilometer stockender Verkehr. Ebenfalls drei Kilometer sind es auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost. Ansonsten ist es ruhig auf den Straßen in Baden-Württemberg.

7:19 Uhr Reaktionen auf Kaufhof-Schließungen Die Gewerkschaft ver.di hat Widerstand gegen die Schließung von Kaufhof-Filialen angekündigt. Die Gewerkschaft kritisierte, die Beschäftigten hätten in den vergangenen Jahren massiv auf Gehalt verzichtet, damit in ihre Zukunft investiert werde. Zudem seien hunderte Millionen Euro Steuergeld in das Unternehmen geflossen. Auch in Pforzheim, wo eine von 52 Filialen schließen soll, sind viele Kunden entsetzt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dort zum Ende des Jahres entlassen werden. Pforzheimerinnen und Pforzheimer befürchten zudem ein Ausbluten der Innenstadt.

6:36 Uhr Warnstreiks im Gesundheitswesen Bundesweit ruft ver.di diese Woche zu Warnstreiks im Gesundheitsweisen auf. Ab heute bestreikt werden dabei auch viele Krankenhäuser, Psychiatrien und Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg. Betroffen sind die Kliniken in Crailsheim, das Klinikum Ludwigsburg-Bietigheim, die Uniklinik Mannheim und alle Klinikstandorten in Heilbronn. Warnstreiks sind heute und morgen auch in den Ortenau Kliniken Lahr und Wolfach angekündigt. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 14. März 2023 um 5:30 Uhr.

6:22 Uhr Unwetter sorgt für Blitzspektakel Das Blitzspektakel am Himmel in vielen Regionen von Baden-Württemberg ist euch am Montagabend sicher nicht entgangen. Dieser Blitz wurde mit einer Kamera in Nordrach im Ortenaukreis eingefangen. Das Gewitter tobte gestern auch über dem Schwarzwald. Heute soll es dort noch einmal ungemütlich werden. Ein Blitz erhellte die Dunkle Nacht am Himmel über dem Schwarzald in der Nähe von Nordrach (Ortenaukreis). Privat

6:15 Uhr Viele Wolken und gelegentlich Regen in BW In Baden-Württemberg wird es wettertechnisch wieder etwas ungemütlicher. Am Dienstag weht im Land ein stürmischer Wind, über die Schwarzwaldgipfel fegen schwere Sturmböen hinweg. Gelegentlich wird es regnen, nur vorübergehend kommt die Sonne heraus. Am Vormittag ist es noch recht mild: zwischen sechs Grad im Hochschwarzwald und 13 Grad an der Rems. Danach wird es immer kälter - am Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. Mehr Infos im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (41,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di ruft heute in rund 20 Krankenhäusern im Land zu einem zweitägigen Warnstreik auf. Pflegekräfte, Therapeuten, Verwaltungsmitarbeiter, Reinigungskräfte und Laborassistenten streiken für bessere Bedingungen. Bereits gestern waren Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in der Region Stuttgart zum Ausstand aufgerufen.

