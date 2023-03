Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

9:53 Uhr Ein ganz besonderes Hobby: Ferngesteuerte Heißluftballons Wusstet ihr, dass es ferngesteuerte Heißluftballons gibt? Mir ist das auf jeden Fall vollkommen neu, auch wenn ich schon mal in einem Heißluftballon mitgefahren bin. Schon ziemlich kurios, aber irgendwie auch ganz charmant. Aber seht selbst: Video herunterladen (46,2 MB | MP4)

9:33 Uhr Rechtsstreit um gleiche Bezahlung in Müllheim Passend zum heutigen Equal Pay Day habe ich noch diese Geschichte aus Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald): Astrid Siemes-Knoblich war von 2011 bis 2019 Bürgermeisterin der Stadt. Im Jahr 2011 hatte der Gemeinderat entschieden, sie in eine niedrigere Besoldungsgruppe als die Männer einzustufen. Daraufhin hatte Siemes-Knoblich geklagt und vor dem Verwaltungsgericht recht bekommen. Nun prüft die Stadt Müllheim, ob sie gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Berufung einlegt. Müllheim Gleiches Gehalt wie männliche Amtsinhaber Wegen Diskriminierung: Müllheim schuldet Ex-Bürgermeisterin Geld Die Ex-Bürgermeisterin von Müllheim bekommt Schadenersatz zugesprochen. In ihrer Amtszeit hatte sie weniger Geld bekommen als ihr Vorgänger und Nachfolger. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 6. März 2023 um 19:30 Uhr.

9:07 Uhr SWR-Community ist für Pfand auf Weinflaschen Eine gute Idee aus dem Land wird auch von der SWR-Community gelobt: Pfand für die 0,75-Liter-Weinflaschen. Viele Userinnen und User finden das gut und hoffen, dass das Pfand nicht zu niedrig sein wird. Manche erzählen auch, dass man die Weinflaschen den Winzerinnen und Winzern zurückgeben könnte.

8:49 Uhr Einmal auf die ganz große Bühne Kurz mal etwas ganz anderes: Die Bregenzer Festspiele sind ja wirklich beeindruckend. Als Zuschauer durfte ich mir das Spektakel schon mehrfach anschauen, aber als Statist? Da komme ich leider nicht infrage. Aber alle Frauen, die älter als 18 Jahre sind und noch ein paar weitere kleinere Vorgaben erfüllen, können sich auf eine Statistinnen-Rolle bewerben - und im Zweifel in der Puccini-Oper "Madame Butterfly" mitwirken. Bregenz Zwei Monate täglicher Einsatz Statistinnen für "Madame Butterfly" auf der Seebühne gesucht Die Bregenzer Festspiele suchen für die kommende Saison wieder Statistinnen. Geeignet seien Interessentinnen, die nicht weiter als 40 Kilometer von der Seebühne entfernt wohnen. 12:00 Uhr SWR4 BW Aktuell am Mittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen, am 6. März 2023 um 12 Uhr.

8:16 Uhr Wie gefährlich sind Gasheizungen? Nach der Explosion eines Wohnhauses in Stuttgart-West stellt sich weiterhin die Frage nach der Ursache. Sehr wahrscheinlich war es eine Gasexplosion. Daher machen sich wohl viele Menschen Gedanken, wie sicher ihre Gasheizungen sind. Tilo Kraus ist Innungsobermeister im Bereich Sanitär, Heizung, Klima und Blechbearbeitung für Stuttgart und den Kreis Böblingen. Er hält Gasheizungen eigentlich für sicher. Doch es gab in der Region Stuttgart auch schon in der Vergangenheit Unglücke.

7:34 Uhr LKA BW setzt auf 3D-Technik bei den Ermittlungen Kriminelle mithilfe von 3D-Technik überführen? Was sich erst einmal etwas ungewohnt anhört, funktioniert offenbar schon recht gut. Das Landeskriminalamt (LKA) in Baden-Württemberg kann mit der sogenannten CAVE-Technik (Cave Automatic Virtual Environment) zum Beispiel Tatorte virtuell rekonstruieren. Deutschlandweit ist es das erste LKA, das auf die 3D-Technik setzt. Aber seht einfach selbst: Video herunterladen (71,5 MB | MP4)

Es wird Zeit für einen Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg. Wieder einmal ist die A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart betroffen. Zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost gibt es fünf Kilometer stockenden Verkehr an der Baustelle. Und auf der A81 von Stuttgart in Richtung Singen steht in der Einfahrt Böblingen-Hulb ein defektes Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen.

6:31 Uhr Das Wetter in BW: Es wird langsam wärmer Nach einer regnerischen Nacht gelangt am Morgen ein Zwischenhoch mit viel Sonnenschein nach Baden-Württemberg. Zunächst fällt örtlich noch etwas Regen oder Schnee. Tagsüber bleibt es meist trocken. Dichte Wolken und etwas Sonnenschein wechseln sich ab. Die Temperaturen steigen auf 2 Grad auf der Albhochfläche und bis zu 10 Grad im Markgräflerland. Am Dienstagnachmittag rechnet SWR-Wetterexperte Sven Plöger dann mit mehr Wolken von Westen her. Am Mittwoch ist es ebenfalls zunächst wechselhaft mit etwas Schnee. Dann wird aus dem Schnee Regen und die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad. Der Wetterbericht von Montagabend mit Sven Plöger zum Nachschauen: Video herunterladen (40,3 MB | MP4)

6:19 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Stuttgart beginnt heute die Bildungsmesse didacta mit einer Videobotschaft von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (SPD) und mit Landeskultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

mit einer Videobotschaft von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (SPD) und mit Landeskultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Bei der Landespressekonferenz wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unter anderem über die Einrichtung einer Forschungsstelle für Rechtsextremismus in Baden-Württemberg sprechen. An der Pressekonferenz nimmt neben Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) auch Gideon Botsch teil. Er ist Vorsitzender der unabhängigen Gutachterkommission, die die eingereichten Konzepte der baden-württembergischen Universitäten bewertet hat.

in Baden-Württemberg sprechen. An der Pressekonferenz nimmt neben Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) auch Gideon Botsch teil. Er ist Vorsitzender der unabhängigen Gutachterkommission, die die eingereichten Konzepte der baden-württembergischen Universitäten bewertet hat. Heute findet der Equal Pay Day statt, der internationale Aktionstag für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Entstanden ist der Tag 2008 in den USA. Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten, wenn man die Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern in Arbeitszeit umrechnet.

6:02 Uhr Haftstrafen für Mitglieder der "Letzten Generation" Das Amtsgericht Heilbronn hat am Montag in einem beschleunigten Verfahren fünf Klimaaktivistinnen und -aktivisten wegen Nötigung zu Haft- und Geldstrafen verurteilt. Zwei Männer bekamen eine Freiheitsstrafe von drei beziehungsweise zwei Monaten. Keine der Strafen wurde zur Bewährung ausgesetzt. Damit habe das Amtsgericht als erstes deutsches Gericht Haftstrafen ohne Bewährung gegen Mitglieder der sogenannten Letzten Generation verhängt, teilte die Organisation mit. Heilbronn Nach Straßenblockade in Heilbronn Erstmals Haftstrafen ohne Bewährung für Klimaaktivisten Mehrere Mitglieder der "Letzten Generation" sind vor dem Amtsgericht Heilbronn verurteilt worden. Erstmals gab es für einige Angeklagte Haftstrafen ohne Bewährung. 13:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 6. März 2023 um 18 Uhr.