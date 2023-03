Die Bregenzer Festspiele suchen für die kommende Saison wieder Statistinnen. Geeignet seien Interessentinnen, die nicht weiter als 40 Kilometer von der Seebühne entfernt wohnen.

Für die Wiederaufnahme der Puccini-Oper "Madame Butterfly" auf der Seebühne im Bodensee suchen die Bregenzer Festspiele mehrere Statistinnen, ausschließlich Frauen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, sollten eine rasche Auffassungsgabe haben sowie sportlich und ausdrucksstark sein, heißt es von den Festspielen.

Keine Tattoos, keine Brille, keine Zahnspange auf der Seebühne

In Frage kommende Bewerberinnen dürfen keine sichtbaren Tattoos oder Piercings haben und müssen bereit sein, sich die Haare schneiden oder färben zu lassen. Außerdem müssen Schmuck, Brillen und Zahnspangen auf der Bühne abgenommen werden können.

Die Statistinnen kommen zwei Monate lang täglich, meist abends, auf der Seebühne zum Einsatz, vom Probenbeginn am 20. Juni bis zum Ende der Festspielsaison am 20. August. Sie sind verpflichtet, an allen Proben- und Aufführungen teilzunehmen, erhalten jedoch laut Festspielen eine Aufwandsentschädigung und einen Fahrtkostenzuschuss. Die Bregenzer Festspiele beginnen am 19. Juli, erwartet werden im Sommer wieder rund 200.000 Gäste.