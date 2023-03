per Mail teilen

Mehrere Mitglieder der "Letzten Generation" sind vor dem Amtsgericht Heilbronn verurteilt worden. Erstmals gab es für einige Angeklagte Haftstrafen ohne Bewährung.

Das Amtsgericht Heilbronn hat am Montag in einem beschleunigten Verfahren fünf Klimaaktivistinnen und -aktivisten zu verschiedenen Haft- und Geldstrafen verurteilt. Zwei Männer bekamen je eine Freiheitsstrafe von drei beziehungsweise zwei Monaten. Bewährung gebe es für keinen der beiden, so die Richterin, da sie schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen seien. Die Anklage lautete auf Nötigung.

Urteil ist "Dammbruch" für "Letzte Generation"

Damit habe das Amtsgericht als erstes deutsches Gericht Haftstrafen ohne Bewährung gegen Demonstranten der Klimabewegung verhängt, teilte die "Letzte Generation" mit. Sie nannte das Urteil einen "Dammbruch" und bezeichnete ihre Unterstützer als "Verfassungsschützer".

Das Grundgesetz verpflichte zum Lebensschutz, die Bundesregierung befeuere aber die Klimakatastrophe, "die unser aller Leben zerstören wird", sagte einer der verurteilten Aktivisten. Beide zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Männer gingen unmittelbar nach dem Urteil erneut auf eine Straße in Heilbronn, um den Verkehr zu blockieren.

Die drei übrigen angeklagten Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" müssen jeweils mehrere Tausend Euro zahlen, so das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist. Der Verteidiger, der alle fünf Angeklagten vertreten hat, forderte derweil Freispruch.

Angeklagte uneinsichtig: Freiheitsstrafe

Die beiden zu Freiheitsstrafen verurteilten Männer hatten sich im Gegensatz zu den übrigen drei Angeklagten auf der Straße festgeklebt. Zwar seien Freiheitsstrafen in solchen Prozessen keinesfalls die Regel, betonte die Richterin. In diesem Fall sehe sie aber keine andere Möglichkeit, da die beiden Männer keine Einsicht gezeigt hätten. Sie standen in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Blockade-Aktionen der "Letzten Generation" vor Gericht und hätten sich nach Auffassung der Richterin künftig wieder an Straßen festgeklebt.

Das Urteil konnte bereits am Montag, dem ersten Verhandlungstag, gesprochen werden, da zuvor ein Antrag auf ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren vonseiten der Staatsanwaltschaft gestellt worden war. Heilbronn gehört zu einem Modellprojekt, das beschleunigte Verfahren in Baden-Württemberg testet.

Wann kommt es zu beschleunigten Verfahren? Beschleunigung im Erwachsenenstrafrecht Voraussetzung für das beschleunigte Verfahren ist nach der Strafprozessordnung (StPO), dass es um einen einfachen Sachverhalt geht oder die Beweislage klar ist. Die Staatsanwaltschaft muss in solchen Fällen keine Anklageschrift einreichen, sondern sie kann mündlich oder schriftlich beantragen, im beschleunigten Verfahren zu entscheiden. Nach so einem Antrag soll schnell - innerhalb von einer Woche bis zwei Wochen - verhandelt werden. Längstens soll es bis zum Verhandlungstermin sechs Wochen dauern. Schnelle Reaktion wichtig Kriminologen halten es für wichtig, dass zwischen Tat und Sanktion nicht zu viel Zeit vergeht. Nur so mache man dem Täter sofort deutlich, dass sein Handeln Konsequenzen nach sich ziehe. Gerade im Umgang mit jungen Straftätern sei das besonders bedeutend. Denn im Jugendstrafrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Beschleunigung durch vereinfachtes Jugendverfahren Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) heißt das Instrument "vereinfachtes Verfahren". Statt förmlich und mit größerem Zeitaufwand Anklage zu erheben, kann die Staatsanwaltschaft auch hier relativ niedrigschwellig per Antrag erreichen, dass zügig entschieden wird. Die Verhandlung kann im Büro des Richters stattfinden, die Staatsanwaltschaft muss nicht dabei sein. Nach dem Gesetz gilt darüber hinaus: "Zur Vereinfachung, Beschleunigung und jugendgemäßen Gestaltung des Verfahrens darf von Verfahrensvorschriften abgewichen werden, soweit dadurch die Erforschung der Wahrheit nicht beeinträchtigt wird." Schnellverfahren nicht für alle Fälle Allerdings eignen sich nur Fälle leichter bis mittelschwerer Jugendkriminalität für das vereinfachte Verfahren. Das kommt daher, dass das Gericht bei diesem Vorgehen keine Jugendstrafe verhängen und den Täter auch nicht in eine Erziehungsanstalt einweisen darf. Ist aber wegen der Schwere des Vorwurfs eine dieser Maßnahmen wahrscheinlich, kommt nur das normale Jugendstrafverfahren in Betracht. Das vereinfachte Verfahren kommt weiter auch dann nicht zur Anwendung, wenn eine umfangreiche Beweisaufnahme erforderlich ist.

Straßenblockade: Zwei Stunden Verkehr behindert

Bereits zu Beginn des Prozesses am Montagmorgen machte die Staatsanwaltschaft klar, die Klimaziele der Angeklagten sollen bei der rechtlichen Betrachtung keine Rolle spielen. Es ging daher um Nötigung. Die drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 22 und 66 Jahren sollen Anfang Februar die B27 am Sülmertor in Heilbronn blockiert haben. Zwei Stunden lang kam der Verkehr stadteinwärts zum Erliegen. Die Blockade war der Auftakt einer bundesweiten Aktion.

Keine Proteste der "Letzten Generation" in Tübingen mehr

In Tübingen wird die "Letzte Generation" künftig keine Protestaktionen mehr durchführen. Das erklärten Sprecher der Klimaaktivisten am Montag. Die Einigung sei das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne, Parteimitgliedschaft ruht) und vier Aktivisten der "Letzten Generation" Ende Februar.

Palmer selbst veröffentlichte nach dem Gespräch seine Antwort an die Aktivisten auf Facebook. Er unterstütze den Vorschlag der Gruppe, "eine Bürgerbeteiligung auf Bundesebene für ein Klimaschutzpaket mit dem Ziel der Klimaneutralität 2030 durchzuführen". Nach Hannover sind Tübingen und Marburg die nächsten Städte, die den Schulterschluss mit der Gruppe gehen.