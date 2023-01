Eva Röder ist unter anderem Redakteurin bei SWR Aktuell Baden-Württemberg und moderiert außerdem das SWR2 Forum. SWR

Vielfalt - das ist es, was mir an meinem Beruf und an unserer Gesellschaft am besten gefällt. Wenn ich den Job gut mache, kann ich vielleicht auch einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Vielfalt in der Gesellschaft und die Freiheit, sie zu leben, erhalten bleibt. So, Schluss mit dem Pathos! Es macht auch einfach richtig Spaß, Filme zu machen, zu moderieren, Texte zu schreiben - über so viele unterschiedliche Themen, die niemals ausgehen.

Nach Baden-Württemberg bin ich zum Studieren gekommen und die Schwaben waren mentalitätstechnisch erst mal eine größere Herausforderung für ein Meenzer Mädsche. Nun ja, offen gezeigte Herzlichkeit gönnt man sich hier in der Regel zwar erst nach dem zwölften Treffen, dafür bleibt sie dann aber auch meistens erhalten. Ich habe die besten Menschen hier kennengelernt. Nach einem Abstecher zur Deutschen Journalistenschule in München und zum ZDF in Berlin bin ich dann sogar wieder gekommen und inzwischen auch zu Hause.