BW-Newsticker am Morgen: Explosion in Stuttgarter Wohnhaus, BW-Grüne über Klima-Aktivisten entsetzt

8:05 Uhr Lob für Bildungsministerin aus ungewohnter Richtung Apropos Theresa Schopper: Die baden-württembergische Bildungsministerin hat am Wochenende Lob aus einer ganz unerwarteten Richtung erhalten. Die Grünen-Politikerin war zu Gast auf dem traditionsreichen Nockherberg in München. Dort wird normalerweise komödiantisch kräftig ausgeteilt - da die Watschen aber vor allem bayerische Politikerinnen und Politiker treffen, ist es auch wieder nicht verwunderlich, dass dabei sogar ein unverholenes Lob fürs Nachbarland bei herauskommt. Der Kabarettist Maxi Schafroth kritisierte die Pläne der CSU, Lehrkräfte aus anderen Bundesländern abzuwerben, scharf: "Ich schäm mich, im Ernst." Und begrüßte bei der Gelegenheit die Kultusministerin von Baden-Württemberg im Publikum: "Theresa! Servus. Die hat Lehrer ausgebildet, liebevoll und auf der Höhe der Zeit. Was glaubt's denn ihr, wenn ein Lehrer aus einem digitalisierten Bundesland nach Bayern kommt?", fragt Schafroth. "Wenn die unsere rückständigen PVC-Dunst-geschwängerten Leistungs-Folterkammern sehen? Die drehen um und unterrichten daheim gratis an der Volkshochschule."

7:59 Uhr Schopper will Lehrern keine Mehrarbeit aufbrummen Trotz des massiven Lehrermangels hält BW-Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) nichts von Zwangsmaßnahmen wie befristete Mehrarbeit, eine Beschränkung der Teilzeit oder Versetzungen in Mangelregionen. Man habe Erfolge mit freiwilliger Mehrarbeit, aber viele Lehrer seien am Anschlag, sagte sie der "Südwest Presse". "Wenn wir denen jetzt noch mehr aufbrummen, kommen wir in Teufels Küche." Vielmehr versuche man, mehr Seiten- und Direkteinsteiger zuzulassen. "Wir schauen, welche Wechsler aus anderen Branchen wir integrieren, welche ausländischen Abschlüsse wir akzeptieren und wie wir berufsbegleitend qualifizieren können." Den einen Königsweg gebe es aber nicht.

7:30 Uhr Berufsverkehr rollt durch BW Auf den Straßen in Baden-Württemberg tobt heute morgen der normale Berufsverkehr. Es staut sich und stockt an den üblichen Stellen, etwa der A8 bei Pforzheim wegen der Baustelle, der B14 Richtung Stuttgart bei Fellbach oder der B27 in Stuttgart bei Zuffenhausen. Größere Staus und Unfälle gibt es (Stand: 7:30 Uhr) zum Glück noch nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie viel auf eurer Strecke los ist, erfahrt ihr das hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:48 Uhr Thermen erholen sich nur langsam von Corona-Delle Die Heilbäder in Baden-Württemberg erholen sich nur langsam von der Corona-Delle. Verbandsgeschäftsführer Arne Mellert schätzt, dass 2022 bis zu einem Drittel weniger Gäste kamen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Der schneearme Winter war an sich für Heilbäder ideal. Und auch an der Wassertemperatur lag es nicht: Im Gegensatz zu einigen Hallenbädern war es in den Thermen trotz Energiesparmaßnahmen immer mollig warm. Vor der Pandemie besuchten nach Angaben des Heilbäderverbandes im Schnitt pro Monat 720.000 Besucher die 35 Thermen im Land - jährlich waren das über 8,6 Millionen Gäste. "Ob wir an diese Zahl wieder herankommen, wird sich im Verlauf von diesem Jahr zeigen", sagt Mellert.

6:30 Uhr Tausende Jugendliche ohne Schulabschluss Jedes Jahr beenden in Baden-Württemberg Tausende Jugendliche die Schule, ohne zumindest den Hauptschulabschluss zu bekommen. Das steht in einer Auswertung, die die Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegeben hat. Demnach machten 2021 in Baden-Württemberg 6.209 Jugendliche keinen Abschluss. Das waren 5,8 Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung im Land. Im Bundesvergleich liegt Baden-Württemberg damit im unteren Bereich: Bayern (5,1) und Hessen (5,3 Prozent) haben die niedrigste Quote. Die meisten jungen Menschen ohne Abschluss gab es zuletzt in Bremen, wo das auf jeden zehnten Schulabgänger zutraf. Bundesweit lag der Anteil bei 6,2 Prozent. Laut Studie stehen Jungen am Ende ihrer Schullaufbahn viel häufiger ohne Abschluss da als Mädchen. Ausländer sind überproportional betroffen.

6:15 Uhr Wetter wird turbulent und nass Zum Wochenstart bleibt uns das Sturmtief noch erspart, doch in der Wochenmitte wird es dann auch im Südwesten "turbulent und nasser", so SWR-Wetterexperte Donald Bäcker. Aber auch der Montag ist eine trübe Angelegenheit. In ganz Baden-Württemberg kann es Schnee und Schneeregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad. Der Wetterbericht von Sonntagabend mit Donald Bäcker zum Nachschauen: Video herunterladen (37,4 MB | MP4)

6:14 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Die Gewerkschaft ver.di hat eine zweite Streikwelle angekündigt. Dieses Mal sind Sozialeinrichtungen und Krankenhäuser betroffen.

der Gruppe "Letzte Generation": Den drei Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 22 und 66 Jahren wird vorgeworfen, sich am 6. Februar 2023 in Heilbronn auf eine dreispurige Fahrbahn stadteinwärts gesetzt und so den Verkehr zum Erliegen gebracht zu haben. Dabei sollen sich die beiden an den Fahrbahnrändern sitzenden Männer jeweils mit einer Hand am Asphalt festgeklebt haben. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen beim Amtsgericht Heilbronn einen Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren wegen gemeinschaftlicher Nötigung gestellt. Am Dienstag startet die Bildungsmesse didacta. Der Lehrermangel ist in aller Munde. Heute informiert der Verband Bildung und Erziehung (VBE) zum Lehrkräftemangel in Baden-Württemberg.