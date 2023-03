Unbekannte haben in einem Supermarkt in Neuenstein Hunderte Tafeln Schokolade gestohlen. Bei einer Verfolgungsjagd warfen sie die Beute aber wieder weg.

Zwei Männer haben in Neuenstein (Hohenlohekreis) einen kuriosen Diebstahl begannen. In einem Supermarkt haben die Unbekannten insgesamt 351 Tafeln Schokolade in eine Tüte geladen und versucht, diese aus dem Laden zu bringen. Der eine Mann schob laut Polizeimeldung von Montag den Einkaufswagen in Richtung Eingang, der andere ging zur Kasse und bezahlte dort einige andere Artikel.

Im Bereich der Eingangstür löste sich jedoch der Diebstahl-Sensor aus, die Tür schloss sich und blockierte den Einkaufswagen. Daraufhin sei einer der beiden Männer, der die Schokolade in einer Tüte hatte, davon gerannt. Der zweite Täter sei ihm gefolgt, so die Polizei.

Beute wieder weggeworfen

Ein Verkäufer nahm den Angaben zufolge die Verfolgung auf und sah, wie die Diebe die Tasche samt Schokolade bei einer Tankstelle wegwarfen. Die Unbekannten verschwanden, möglicherweise mit einem Fahrzeug.

Die Tat geschah am Freitag, von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. Das Polizeirevier Öhringen sucht nach Zeugen.