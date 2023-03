Nach Haus-Explosion in Stuttgart: 85-Jährige weiterhin vermisst

per Mail teilen

Nach der gewaltigen Explosion und einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West wird eine Bewohnerin noch vermisst. Vier Menschen wurden verletzt.

Nach der Explosion eines Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West wird eine 85 Jahre alte Bewohnerin immer noch vermisst, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Polizei setzt jetzt Spürhunde in den Trümmern ein. Die Explosion ereignete sich in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr. Danach brannte die Doppelhaushälfte komplett aus und stürzte ein. "Es muss eine extreme Brandentwicklung gewesen sein", beschrieb ein Sprecher der Feuerwehr den Einsatzort.

Mehr als 100 Einsatzkräfte aus ganz Stuttgart vor Ort

Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht mehrfach über die Notrufnummern alarmiert. Vier Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, darunter laut Polizei zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren. Die vier Geretteten hätten großes Glück gehabt, so der Sprecher der Feuerwehr.

Über 100 Einsatzkräfte aus dem gesamten Stadtgebiet waren zunächst vor Ort, auch ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW). Die Löscharbeiten dauern an.

"Es ist eine herausfordernde Einsatzstelle."

Erhebliche Druckwelle - auch Autos in der Straße ausgebrannt

Vor dem Haus hatten auch Autos Feuer gefangen und brannten aus. Anwohnerinnen und Anwohner sagten gegenüber dem SWR, sie seien von einem lauten Knall aufgewacht und hätten auch eine erhebliche Druckwelle gespürt.

Die umliegenden Häuser wurden teilweise evakuiert und die Menschen vorübergehend in Bussen untergebracht. Nach kurzer Zeit konnten sie laut Polizei wieder zurück in ihre Wohnungen. Teilweise sind die Scheiben der Gebäude in der Nachbarschaft zersprungen.

Am frühen Morgen kam es in #Stuttgart #West zu einer #Explosion in einem Wohngebäude. Bei Eintreffen der Feuerwehr war ein Gebäudeteil eingestürzt und der andere steht zurzeit in Brand. Aktuell läuft die Suche nach einer vermissten Person, die Brandbekämpfung ist eingeleitet.

THW will Trümmer räumen

Das THW will im Laufe des Tages mit schwerem Gerät die Trümmer und ausgebrannten Autos mit Baggern wegräumen, um Platz zu schaffen.

Die Ursache der Explosion ist noch unbekannt, vermutet wird aber ein Leck in der Leitung oder ein Problem mit der Gas-Heizung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gasexplosionen in der Region Stuttgart Gasexplosionen verursachen immer wieder schwere Schäden - in Stuttgart zuletzt 2004, als im Stadtteil Giebel ebenfalls mitten in der Nacht ein Mehrfamilienhaus mit einem lauten Knall erschüttert worden war. Dabei war ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die schlimmste Gasexplosion in Stuttgart war 1997 im Stadtteil Luginsland. Dabei war ein Mann gestorben. Ursache war damals eine durch Frost geplatzte Hauptgasleitung.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.