Brillanter Schauspieler mit Tiefgang und Humor - Ulrich Matthes über seinen neuen Film „2 Freunde" (ARD)

Ulrich Matthes zählt zu den großen Charakterdarstellern im Kino und Fernsehen sowie auf der Theaterbühne. Der unter anderem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Ausnahmedarsteller verkörpert meisterhaft die unterschiedlichsten Rollen mit Hingabe und schauspielerischer Brillanz.

Aktuell ist Ulrich Matthes am 28. Februar in der ARD in der neuen HR-Produktion „2 Freunde“ zusammen mit Justus von Dohnányi zu erleben – wieder zu erleben, muss man sagen, denn es ist die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils „Freunde“ aus dem Jahr 2021. „2 Freunde“ hatte bereits beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen im September letzten Jahres Premiere.

„2 Freunde“ - philosophische Erkenntnisse mit viel Humor

Im Gespräch mit SWR2 erzählt Ulrich Matthes von der Herausforderung seiner Rolle und von der fruchtbaren Zusammenarbeit mit Justus von Dohnányi in diesem Kammerspiel mit nur zwei Personen, das in einem ehemaligen militärischen Sperrbezirk auf der Halbinsel Wustrow spielt. In dem Film werden Aspekte der Freundschaft zweier reifer Männer Anfang sechzig verwoben mit großen Lebensthemen wie Altern und Tod.

Ironisch gebrochene Dialoge als Spiegel der Lebensgeschichten

Der große Reiz der Dialoge liegt besonders darin, dass sie immer wieder ironisch durchbrochen werden. Ulrich Matthes erzählt im Interview mit SWR2, gerade die Figur des Malte in „2 Freunde“ habe ihm erneut deutlich gemacht, mit welcher Leidenschaft er auch humorvolle Rollen spielen würde. Die Vielseitigkeit, so Ulrich Matthes, die ihn in seiner Theatertätigkeit begleite, wünsche er sich zukünftig auch noch stärker in seinem Filmrepertoire.

Justus von Dohnányi als Patrick (li.) und Ulrich Matthes als Malte (re.) auf der Halbinsel Wustrow © Bild: HR/Schiwagofilm/Stephan Rabold

„2 Freunde“ (ARD/HR 2024)

Mit Ulrich Matthes und Justus von Dohnányi | Buch: David Ungureith | Regie: Rick Ostermann

Ausstrahlung am 28. Februar (20.15 Uhr) im ERSTEN