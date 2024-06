per Mail teilen

Das Interesse am Jahrtausende alten Wissen über Kräuter und Heilpflanzen nimmt zu. Ob Arnika, Brennnessel, Gänseblümchen, Spitzwegerich oder Löwenzahn: Wildkräuter und Pflanzen haben ganz unterschiedliche Wirkungen auf den menschlichen Körper.

Die Ernährungswissenschaftlerin Karin Buchart sammelt seit fast 20 Jahren das alte Heilwissen der Pinzgauer, das inzwischen zum immateriellen Kulturerbe der österreichischen UNESCO-Kommission gehört: über 100 überlieferte, hauptsächlich pflanzliche Rezepte aus der Volksmedizin dieser Region im österreichischen Bundesland Salzburg. Karin Buchart gründete das Europäische Institut für Angewandte Pflanzenheilkunde in Salzburg, schreibt Bücher und hält Seminare. In SWR1 Leute erklärt sie, wie Lindenblüten bei nervöser Unruhe helfen und warum Brennnesselwurzel als Männerheilmittel gilt.

Moderation: Nicole Köster