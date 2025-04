per Mail teilen

Deutsch oder Englisch? Hauptsache von hier!

Jeden Dienstag spielen wir Songs von deutschen Bands und Künstler:innen und geben neuen Bands aus Baden-Württemberg eine Plattform. Außerdem hören wir auch immer wieder, welche Musik die Nachbarn in der Schweiz und in Österreich gerade so lieben.

Einmal pro Woche gibt’s eine neue Folge Musik Klub Deutschland hier zum Streamen, in der ARD Audiothek oder in der SWR1 App zum Runterladen und offline hören.