Brauchen wir Regeln im Umgang mit Künstlicher Intelligenz und welche Technologien sollten wir anwenden? Medienethikerin Jessica Heesen über digitales Weiterleben nach dem Tod.

Ethik und Künstliche Intelligenz – passt das zusammen?

Digitale Technologien bestimmen immer mehr unsere Lebensrealität. Eine, vielleicht DIE entscheidende Rolle, spielt dabei die Künstliche Intelligenz. Sie dringt immer weiter in unser Leben ein – und sogar darüber hinaus. Erste Technologien ermöglichen das "Weiterleben" nach dem Tod durch einen Chatbot oder Avatar des Verstorbenen. Der kann weiterhin mit einem reden, Textnachrichten schicken und bleibt an der Seite der Hinterbliebenen. Mal ganz ehrlich: Geht das jetzt zu weit?

Mit der Frage, ob das zu weit geht, beschäftigt sich die Medienethikerin Prof. Jessica Heesen an der Uni in Tübingen. Sie leitet verschiedene Forschungsprojekte mit ethischen und philosophischen Debatten im Bereich Medien und Digitalisierung. Zu ihren Schwerpunktthemen gehören Fragen der Meinungsfreiheit in sozialen Medien, Fragen einer Ethik der künstlichen Intelligenz oder der Sicherheit von Kindern im Netz.

Ob wir Regeln im Umgang mit KI brauchen und welche Technologien, die wir theoretisch zur Verfügung haben, wir anwenden sollten, verrät Jessica Heesen in SWR1 Leute.