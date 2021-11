Die vierte Welle: Was kommt auf uns zu, Lisa Federle?

per Mail teilen

Wir sind mitten in der vierten Corona-Welle

Die Intensivstationen im Land füllen sich wieder, Baden-Württemberg geht erneut in die Corona-Warnstufe. Damit verschärfen sich die Corona-Regeln, vor allem für Nicht-Geimpfte. Wir sind also bereits mitten in der vierten Welle angekommen.

Corona-Helferin Dr. Lisa Federle engagiert sich weiter

Währenddessen diskutieren wir über Impfdurchbrüche, Booster-Impfungen und darüber, ob es sinnvoll ist, die Corona-Notlage auslaufen zu lassen. Es gibt viel zu diskutieren und einzuordnen. Das tun wir mit einer der bekanntesten Corona-Helferinnen des Landes, Dr. Lisa Federle aus Tübingen.

Die Hausärztin und Notfallmedizinerin hat mit ihrem Corona-Mobil und Ihrem Engagement während der Pandemie bundesweit Schlagzeilen gemacht. Auch jetzt engagiert sie sich weiter mit Teststrategien und einer Initiative für Kinder und Jugendliche.