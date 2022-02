Long-Covid und der lange Weg zurück in ein normales Leben

Sie gelten als genesen, gesund sind sie aber nicht. Sie leiden Monate nach einer durchgemachten Infektion mit dem Sars-CoV-2 Virus unter Müdigkeit, Atemnot und Leistungsminderung. Nach zwei Jahren Pandemie wird Long-Covid zu einem immer größeren Problem.

Häufig trifft es junge Patienten

Viele können Ihren Alltag kaum noch bewältigen und ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Eine einschneidende Veränderung für die Patienten - und häufig ein Fall für die Reha. Wie kann man den Betroffenen helfen?

Das weiß Dr. Eva Rauscher, Neurologin und leitende Ärztin an einem ambulanten Reha-Zentrum in Bietigheim-Bissingen. Sie hilft Long-Covid Patienten auf dem Weg zurück in ein normales Leben. Und dieser ist häufig sehr lang. Im Podcast spricht sie über Ihre wirksame Maßnahmen in der ambulanten Reha, aber auch darüber wie stigmatisiert Long-Covid Patienten sind und wie potentielle Folgen von Long-Covid für den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme aussehen könnten.