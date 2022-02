Long Covid - Die bewegende Geschichte einer jungen Frau

Sandra Hlusiak ist Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Leidenschaft. Eigentlich hilft sie gerne anderen Menschen, ist stark, sportlich und aktiv. Seit über einem Jahr kann sie ihrem Beruf aber nicht mehr nachgehen.

Nach einer Covid-Erkrankung im Dezember 2020 leidet sie an Long Covid. Seitdem hat sie bereits zwei Wiedereingliederungsversuche hinter sich. In der neuen Folge des Corona Helfer:innen Podcasts erzählt sie Ihre bewegende Geschichte, von der Infektion an ihrem Arbeitsplatz, der heftigen Erkrankung in der Akutphase, aber auch fehlender Akzeptanz und ihrem langen Weg zurück in die Nähe eines normalen Lebens.