Brauchen wir jetzt die allgemeine Impf-Pflicht?

per Mail teilen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist dafür, Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn ist dagegen. Der Ruf nach einer allgemeinen Corona-Impfplicht wird immer lauter - und er polarisiert.

Dr. Wolfgang Miller ist Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Er vertritt die beruflichen Belange von über 70.000 Ärztinnen und Ärzten im Land und weiß, was die Mediziner im Land bewegt. In dieser Folge besprechen wir, wie die Impfaktion in Baden-Württemberg läuft und ob eine allgemeine Impfpflicht wirklich sinnvoll wäre oder nicht.