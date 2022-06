Corona: Trügerische Ruhe? Was im Herbst auf uns zukommen könnte

Nach zwei Jahren Pandemie mit vielen Einschränkungen genießen wir endlich mal wieder den Sommer und die Lockerungen - und am liebsten möchte man mit dem Thema Corona nichts mehr zu haben. Noch ist aber unklar, was uns der kommende Herbst in Sachen Corona bringt. Bekommen wir es mit der neuen Variante BA.5 zu tun? Und kommt möglicherweise eine neue Infektionswelle auf uns zu? Während der Expertenrat der Bundesregierung gerade mögliche Szenarien beschrieben hat und Empfehlungen herausgibt, spricht Bundesgesundheitsminister Lauterbach auf Twitter im Zusammenhang mit der BA.5 Variante von einer "schlechten Entwicklung." In der neuen Folge der Corona Helfer:innen sprechen wir mit Professor Dr. Hans-Georg Kräusslich. Er leitet die Virologie am Universitätsklinikum in Heidelberg und ordnet für uns die mögliche Entwicklung für den Sommer und den Herbst ein.

Omikron BA.5 BA.5 ist eine Omikron-Variante mit eigenem Ursprung. Das bedeutet, sie stammt nicht etwa von BA.1, BA.2 oder BA.3 ab, sondern hat den gemeinsamen Omikron-Vorläufer als Ursprung, wie Virologe Christian Drosten auf Twitter erklärte. Die Variante hat zusätzlich zu Omikron eine Mutation an ihrem sogenannten Spikeprotein, bei dem nach ersten Erkenntnissen ein noch stärkerer Immun Escape als bei BA.1 und BA.2 beobachtet wurde, erklärt Virologin Sandra Ciesek in einem Tweet.