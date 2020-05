Lukas - Assistenzarzt auf einer COVID-19-Intensivstation

Zu Gast in der ersten Folge ist Lukas. Er ist Assistenzarzt auf der Intensivstation einer großen Klinik in Stuttgart und hatte direkt mit der Behandlung von COVID-19-Patienten zu tun. Im Gespräch schildert er eindrücklich seine Erlebnisse und Gefühle aus dieser Zeit und was wir aus der Corona Krise lernen können.