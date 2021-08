per Mail teilen

Sollen Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden? Das ist eine Frage, die in Baden-Württemberg heiß diskutiert wird. Professor Ralf Rauch ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum Winnenden. Er hat Ende Juli 2021 eine Impfaktion mit 12- bis 17-Jährigen durchgeführt. 600 von ihnen bekamen die Spritze gesetzt. In der neuen Folge unseres Podcasts spricht Professor Rauch mit Arzt und Moderator Nabil Atassi über die Aktion, seine Erfahrungen und darüber, wie Eltern eine Entscheidung treffen können.