Die schönsten Bilder der Schlagernacht des Jahres 2023 in Stuttgart

Michelle, Matthias Reim, Ben Zucker und viele mehr. Die Schlagernacht des Jahres steht für die erste Riege der Schlagerstars und eine tolle Show. Wir haben die besten Bilder des Abends.

Michelle

Fragt man Fans nach fünf großen Stars im Schlager, dann fällt der Name Michelle bestimmt seeeeeeeehr oft. Klar, die Frau tritt seit Jahrzehnten in allen großen Shows auf und gehört zu Schlagernacht wie Musik und gute Laune. "Wer Liebe lebt" ist ein moderner Klassiker. Und ihren Hit "Idiot", einst mit Matthias Reim aufgenommen, sang sie mit ihrer neuen Liebe, "dem allergrößten Idioten, meinem Eric Philippi". Mit ihm verließ sie dann auch händchenhaltend die Bühne.

Matthias Reim & Julian Reim

Matthias und Julian Reim SWR Markus Palmer

Michelles Ex, Matthias Reim, stand vorher mit seinem Sohn Julian auf der Bühne – eine echte Vater-Sohn-Nummer. "Pech & Schwefel", den Song, den Matthias mit dem Rapper Finch aufgenommen hat, performte er mit Julian. Sein Lied "Euphorie" sang Julian allein. Und das Finale "Verdammt, ich lieb' Dich" feierten Publikum und die Reims zusammen, wenn auch textlich ein bisschen freestyle.

Ben Zucker

Ben Zucker SWR Markus Palmer

Knackige 40 Jahre ist Ben Zucker dieses Jahr alt geworden. "Na und?!" sang der Berliner mit Wohnsitz an der Ostsee da zurecht, denn seine Musik kommt jung daher wie eh und je. "Was für eine geile Zeit" – mega Song von Ben und natürlich irgendwie auch das Motto des Abends.

Mickie Krause

Mickie Krause SWR Markus Palmer

"Schatzi schenk mir ein Foto", "Nur noch Schuhe an" - wenn Mickie Krause seine Lieder anstimmt, dann brennt die Hütte. Das ist auf Mallorca so und auf der Schlagernacht des Jahres – und das war auch 2023 in Stuttgart so. Und man kann sich fast nicht vorstellen, dass das irgendwann mal nicht mehr so sein könnte. Bis 67 will er noch weiter machen, hat er uns backstage verraten. Vorher kann er ja nicht Rente.

Oli.P

Mit Oliver Petszokat, bekannt als Oli.P, leben die 80er- und 90er-Jahre wieder auf. Mit Liedern wie "Major Tom" und "1000 und eine Nacht (Zoom!)" ging's für die älteren Semester im Publikum per Musikexpress zurück in die Jugendjahre. Aber diesmal hatte der Musiker auch einen neuen Song von seinem im Juli erschienenen Album dabei und zwar den Titelsong "Hey Freiheit".

DJ Ötzi

DJ Ötzi SWR Markus Palmer

Eigentlich geht Gerry Friedle nie feiern. Das hat er zumindest mal in einem Interview erzählt. Wenn er aber als DJ Ötzi auf der Bühne steht, dann sorgt er aber dafür, dass sein Publikum derbe abfeiern kann. Die Zutaten, mit denen die Schleyer-Halle auf Stadionlautstärke brachte: viele Sterne. "Der hellste Stern (Bömischer Traum)" und noch "Ein Stern (...der deinen Namen trägt)" standen auf der Tracklist. Am Ende wollte ihn die Menge gar nicht mehr von der Bühne lassen.

Eric Philippi

Eric Philippi SWR Markus Palmer

Dass Eric Philippi ein "schockverliebt" Publikum mitreißen kann, hat er schon öfter bewiesen. Auch in Stuttgart hatte der Lebensgefährte von Michelle die Menge schnell auf seiner Seite – nicht nur gemeinsam mit Michelle bei deren Auftritt, sondern auch allein. Denn der junge Mann kann ja nicht nur singen, sondern spielt auch noch Trompete – zum Beispiel bei seinem Song "Wir bleiben noch".

Anna-Maria Zimmermann

Sie hat den schwersten Job des Abends gehabt. Anna-Maria Zimmermann hat die Schlagernacht als erster Act des Abends in der Schleyer-Halle eröffnet. Aber Stuttgart hat es der Sängerin leicht gemacht. "Nicht mal 18 Uhr und die Halle ist schon voll", staunte sie. Und wer nicht da war, der hatte was verpasst. Ein Funkenregen, "Amore Mio" geschmettert und die Menge war da. Und dann zog Anna bei Song zwei "Himmelblaue Augen" auch noch die Schuhe aus, weil zu unbequem zum Tanzen. Spätestens da war die Menge im Feiermodus.

Eloy de Jong

Eloy de Jong SWR Markus Palmer

Eloy de Jong hat mit "Viel mehr als das Beste" ein neues Album am Start. Dieses Jahr ist er 50 geworden – und damit sein halbes Leben vorbei. Das meint zumindest seine Tochter Indy. Aber auch in der zweiten Hälfte seines Lebens hat der Ex-Boygroup-Star immer noch genug Power, um eine Halle mit guter Laune zu fluten. Bei "Love is everywhere" gibt Eloy Gas, bei "Egal was andere sagen" wird das Licht gedimmt und die Krönchen im Publikum blinken andächtig.

Stereoact

Gute Schlager in freshem neuem Gewand. Das ist die Spezialität von Stereoact. Das DJ Duo hatte seinen Durchbruch mit Kerstin Ott und "Die immer lacht". Zuletzt haben sie bei PUR und dem kürzlich verstorbenen Roger Whittaker zugegriffen. Und verstärkt von zwei gesangsstarken Ladys gingen die Updates von "Abenteuerland" und "Ein bisschen Aroma" auch auf der Schlagernacht in die Beine.

Vincent Gross

Karate-Kick auf der Bühne? Dann ist Vincent Gross am Start! Der Schweizer legt die sportliche Einlage bei jedem Auftritt hin. Sie ist sein Signature-Move, sein Markenzeichen. Genauso wie melodiöse, stimmungsvolle Popschlagernummern. Und die kommen gut an. In Stuttgart gab Vincent auf der Bühne zum Beispiel einen "OUZO" aus.

Olaf der Flipper

Olaf der Flipper SWR Markus Palmer

Auf Festivals, auf Partys, fast überall singen sie "Wir sagen danke schön", den Hit der Flippers. Olaf der Flipper ist ein Phänomen und erlebt gerade mal wieder den x-ten Sommer seiner langen Karriere. Als er die Bühne betritt, angekündigt von seiner Tochter Pia Malo, da jubelt das laute Publikum noch ein bisschen lauter. Und natürlich – natürlich – singt er DEN Hit. Zum Start und zum Ende seines Auftritts. Und natürlich – natürlich – singt die Halle textsicher mit.

Team 5ünf

Team 5ünf SWR Markus Palmer

Bei Team 5ünf war ganz schön was los in diesem Jahr. Mit Marc Terenzi ging ein prominentes Gründungsmitglied der Schlager-Boygroup nach richtig Ärger von Bord. Prince Damien kam dazu. Umso schöner für die Band um Jay Khan, dass sie dieses Jahr auch zwei neue Singles rausbringen konnte. "I.O.I.O." und "Für die Ewigkeit" – auch diese beiden Cover gaben die fünf Jungs in Stuttgart zum Besten. Ausnahmsweise mal nicht in Anzügen, sondern im College-Outfit.