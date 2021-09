per Mail teilen

Die Schlagerwelt ist "schockverliebt" - und zwar in Eric Philippi! Der Gewinner der ARD-Schlagerchallenge 2021 überzeugt nicht nur mit guter Stimme.

Eric Philippi: viel mehr als eine Stimme im Pop-Schlager

Trompete, Klavier, Gitarre, Gesang und seine Songs produziert er auch noch selbst - da soll mal einer sagen, dass Eric Philippi nicht musikalisch ist.

Spätestens nach seiner Teilnahme bei der ARD-Schlagerchallenge.2021 an der Seite von Florian Silbereisen bringt der Newcomer mit seiner Musik neuen Wind in die Schlager-Welt.

Die Debutsingle zum Reinhören: Eric Philippi "Schockverliebt"

Die ARD-SCHLAGERCHALLENGE 2021 mit Florian Silbereisen

Die "ARD-SCHLAGERCHALLENGE.2021 - Der ganz große Traum" war sein Schlüssel zum Schlager-Glück: In der Live-Eurovisionsshow aus Leipzig durfte Eric Philippi u.a. mit Schlagergrößen wie Matthias Reim, DJ Ötzi, Howard Carpendale, Ben Zucker und Roland Kaiser auf der Bühne stehen und mit Mitstreiterin Romy Kirsch seine musikalische Bandbreite unter Beweis stellen.

An diesen Moment wird er sich bestimmt noch ganz lange erinnern: Eric Philippi mit Gastgeber Florian Silbereisen und seiner Schlagerchallenge-Mitstreiterin Romy Kirsch.

Stars wie Beatrice Egli und Julian David sind Eric Philippi-Fans

Schon während der großen Show mit Florian Silbereisen gewann Eric Philippi die Herzen seiner Schlagerkollegen. Beatrice Egli und weitere Stars wie Julian David und Ross Antony sind begeistert von dem Multitalent. Den neuen "Schützling" nehmen sie herzlich in die Schlagerfamilie auf, supporten ihn und fiebern für Eric mit.

Eric Philippis Traum fängt jetzt erst richtig an: Debutalbum, Presse, Musikvideo

Nach seinem Gewinn in der ARD-Show fängt der musikalische Traum für Eric nun erst richtig an. Mit der Veröffentlichung seines Debutalbums und Musikvideos "Schockverliebt" sind alle Wege für ihn geebnet. Der Durchstarter kann sein Glück selbst noch gar nicht fassen, wie er in seinem emotionalen Insta-Post verrät:

Fun-Facts über Eric: Social Media-Kenner und Kinderhörspiel-Autor

Auf Social-Media ist der Saarländer schon länger kreativ unterwegs und nutzt die digitalen Medien als musikalische Visitenkarte. Mit seiner Cover-Rubrik "4 Hits, 1 Beat" postet er regelmäßig coole Schlager-Mashups, die Lust auf mehr machen.

Für das Saarland sang er schon einen offiziellen Weihnachtssong und überzeugte bereits 2015 als Nachwuchstalent beim Newcomer-Award des Radiosenders Radio Salü. Schon dort war klar: Früher oder später wird der gelernte Job als KFZ-Mechatroniker wohl dem Traum als Musiker weichen müssen.

Was niemand erwartet: Eric hat schon ein eigenes Hörspiel rausgebracht - für Kinder! Vermittelte Werte wie Akzeptanz und Wertschätzung sind sein Thema und zeigen die soziale Ader des Musikers.