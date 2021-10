Privat und persönlich: Matthias Reim

Ohne "Verdammt ich lieb' Dich" läuft keine Schlagerparty! Matthias Reim ist eine Legende. Obwohl sein Leben wie auch seine Karriere lange einer Achterbahn glichen.

Steckbrief

Geburtstag 26.11.1957 Geburtsort Korbach, Hessen Bürgerlicher Name Matthias Reim Größe 1,78 m Sternzeichen Schütze Ausbildung studierte einige Semester Anglistik und Germanistik Kinder Claudia (*1974), Bastian (*1988), Julian (*1997) Marie-Louise (*2000), Romeo (*2004), Romy (*2008) Partner Christin Stark (verheiratet seit April 2021), Sarah Stanek (geschieden, 2004-2013), Michelle (1998-2001), Margot „Mago“ Scheuermeyer (geschieden, 1991-1998)

Facts

#"Verdammt ich lieb dich" - Karrierestart per Kassette

Matthias Reim verschickte seinen ersten Versuch als eigenständiger Künstler per Kassette an Wim Thoelke. Der Titel war kein geringerer als "Verdammt ich lieb' Dich". Thoelke lud ihn ein und seine außergewöhnliche Karriere startete durch. Die Single verkaufte sich über 2,5 Millionen Mal, hielt sich monatelang auf Platz 1 der Charts und gehört heute zu den meistverkauften deutschen Schlagersongs.

#6 Kinder von 5 Frauen

Privat ist es ein auf und ab. Matthias Reim hat inzwischen sechs Kinder von fünf Frauen. Zwei seiner Kind sind selbst im Schlagergeschäft: Marie Reim und Julian Reim.

Von seiner ältesten Tochter Claudia erfuhr er erst vor ein paar Jahren – da war seine Tochter schon Anfang 40. Sie hat selbst Kinder, das heißt, Matthias Reim ist sogar schon Opa. Tochter Claudia möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber so viel sei gesagt, sie hat als einziges Kind die blauen Augen ihres Papas geerbt.

Musik mit der Ex Michelle: Musikvideo "Nicht verdient"

Mit seiner Ex-Lebensgefährtin Michelle veröffentlichte Reim zwei Titel. Beide sind mit Erfolg gekrönt. Der erste erscheint 2002: "Idiot" – 16 Jahre später dann "Nicht verdient" (2018).

#Reims Absturz

Nach seinem riesigen Erfolg kam der Absturz. Auf die falschen Berater gehört, falsch investiert – das Ergebnis: ein Schuldenberg von 13 Millionen Euro. 2006 meldete der Sänger Insolvenz an und schafft es in nur vier Jahren durch ein verkürztes Insolvenzverfahren schuldenfrei zu werden. Weitere drei Jahre später schafft Reim sein Comeback mit dem Album "Unendlich" (2013).

#Ausflug in die Schauspielerei

Sogar bis ins Kino hat er's geschafft mit einem Krimi im Jahr 2019. In "Schatten über dem Bodensee" spielt Reim einen Bootsbesitzer, der einen Erpresser an Bord nimmt. Es bleibt aber bei einem einmaligen Ausflug in die Schauspielerei, Reim zieht's zurück in die Musikwelt. Und das ist auch gut so, denn da wartet schon sein privates Glück auf ihn: er lernt Christin Stark kennen und lieben. Die beiden heiraten im April 2021.

Musikvideo mit Ehefrau Christin Stark: 4 Uhr 30